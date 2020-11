E-commerce : WiziShop offre 3 mois gratuits pour le reconfinement

En plein reconfinement, le groupe français WiziShop décide d’agir pour venir en aide aux commerçants contraints de suspendre leur activité. Pour leur éviter des pertes trop importantes, WiziShop lance l’opération #EcommerceSolidaire qui offre la possibilité de concevoir une boutique en ligne gratuitement pendant 3 mois sans engagement.

WiziShop est une plateforme e-commerce tout-en-un proposant la création de boutique en ligne accessible à tous. Au-delà de la conception de site facilitée, WiziShop permet de gérer sa boutique au quotidien depuis une interface intuitive contenant les outils nécessaires : catalogue produits, commandes, expéditions et analyses statistiques. En cas de besoin, les utilisateurs peuvent même compter sur des experts du commerce sur Internet qui les assisteront gratuitement tout au long du processus.

Profiter de 3 mois offerts WiziShop

Pourquoi choisir WiziShop pour créer sa boutique ?

WiziShop est une société française créée en 2008. Elle bénéficie d’un grand savoir-faire dans le domaine et compte à ce jour plus de 8 000 boutiques en ligne. Elle surfe sur la même tendance que le géant américain Shopify, qui propose lui aussi des sites e-commerce « clé en main ». D’autres acteurs proposent aussi des alternatives similaires, plus ou moins compliquées à maitriser.

Si notre avis sur WiziShop est favorable, c’est grâce à son interface ultra simplifiée et ses fonctionnalités intégrées. Rassurez-vous, pas besoin d’être un as de l’informatique pour créer sa boutique en ligne. Pour vous aider à démarrer, WiziShop propose plusieurs templates pré-conçus entièrement personnalisables. Vous serez en mesure de l’adapter par la suite afin de le faire correspondre à l’image de votre entreprise (couleurs, polices de texte, logo…) et bien sûr, vous pourrez ajouter des visuels pour illustrer votre catalogue produits.

La gestion des stocks peut s’effectuer depuis votre espace personnel WiziShop. Chaque vente qui passe par votre boutique pourra se gérer sur la plateforme – du paiement à l’expédition. Il est même possible de planifier une campagne marketing pour maintenir le contact avec vos clients et ne pas louper les temps forts de fin d’année.

Si vous n’avez jamais mis les pieds dans le monde du digital, sachez que vous ne serez pas seul. Des Business Coach se tiendront à votre disposition pour répondre à vos questions d’ordre techniques ou stratégiques. Ces équipes d’experts sont joignables depuis le chat en ligne sur votre espace d’administration.

En prime, vous aurez accès à Amplify Ecommerce, la marketplace de la marque, afin d’afficher vos produits gratuitement, de bénéficier d’une meilleure visibilité et de générer plus de ventes.

Comment profiter de l’offre WiziShop ?

WiziShop est un service payant (mais qui reste accessible) avec 3 forfaits allant de 27€ à 297€ par mois. En temps normal, il est indispensable de souscrire à l’un de ses forfaits pour débuter la vente de vos produits en ligne. Mais pour affronter le reconfinement et soutenir les commerçants, WiziShop a lancé une nouvelle opération. Afin de les aider, le prestataire offre 3 mois d’abonnement gratuits, peu importe le plan choisi – Standard, Pro ou Advanced.

Pour profiter des 3 mois offerts, il suffit de vous inscrire et de renseigner le code promo reçu par e-mail au moment de l’inscription. Cette offre est garantie sans engagement et pourra être arrêtée à tout moment (y compris dans les 3 premiers mois) ou rallonger si besoin.

Seuls des frais de transaction de 2%, 1% ou 0,5% selon l’abonnement choisi seront prélevés sur chaque vente par la plateforme. En dehors de cela, vous ne payerez rien pendant la période : hébergement de votre site web, dépôt du nom de domaine, éditeur web… tout est inclus gratuitement.

