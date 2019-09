Oui, vous pourrez bientôt rouler en trottinette électrique Mercedes-Benz

Un e-scooter signé Mercedes-Benz…

En août dernier, Audi présentait son étonnant e-tron scooter, un deux roues 100% électrique mélangeant à la fois les caractéristiques de la trottinette et du skateboard. Un joli petit joujou (à 2000 euros) qui sera commercialisé dans le courant de l’année 2020. Du côté du compatriote, et néanmoins rival, Mercedes, on a discrètement annoncé l’arrivée, en 2020 là aussi, d’une petite trottinette électrique.

En effet, outre son récent concept de Classe E électrique, Mercedes-Benz a discrètement confirmé sa volonté de proposer bientôt son propre e-scooter. « Ces scooters agiles et électriques sont le moyen idéal pour parcourir de courtes distances rapidement et sans nuire à l’environnement » explique le constructeur allemand.

…mais pas avant 2020

Ainsi, en 2020, il sera possible de mettre la main sur un Mercedes-Benz e-scooter, qui s’apparente à une trottinette électrique relativement classique, mais ornée de la précieuse étoile si chère aux fans de la marque. Une trottinette mise au point en partenariat avec le groupe suisse Micro, vouée à être confortablement installée dans le coffre d’une Mercedes, afin de permettre à son conducteur de réaliser le « dernier kilomètre » en mode zéro émission.

Le communiqué signé Mercedes reste encore très discret concernant cette trottinette à venir, et le constructeur n’a pas dévoilé la moindre information technique concernant cette dernière, ni même son prix. Pour l’heure, il faudra simplement se contenter d’un tandem de photos mises en ligne par le constructeur, permettant surtout de mettre en avant… le logo de la marque. Côté performances, on devrait retrouver une trottinette somme toute très classique, avec une petite vingtaine de km/h en vitesse de pointe, et un peu plus de 10 km d’autonomie.

Il faudra donc patienter encore quelques mois pour découvrir ce nouveau e-scooter signé Mercedes, qui pourrait profiter d’un ambassadeur de choix, avec un certain Lewis Hamilton. En effet, le pilote britannique du team Mercedes-F1 est un habitué des trottinettes électriques sur les circuits, et pourrait évidemment participer à la mise en avant de cette future création signée Mercedes.