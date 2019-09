Ce concept-car annonce une prochaine berline électrique chez Mercedes

Bien que de nombreuses marques soient absentes au salon automobile de Francfort, les constructeurs allemands n’ont pas hésité à répondre présent à cet événement à domicile. Sans surprise, le rendez-vous automobile biennal (en alternance avec le Mondial de Paris), devrait mettre l’accent sur les nouvelles technologies de la mobilité, et des nouvelles énergies.

Pour la marque à l’Etoile, l’occasion de présenter un premier aperçu de sa gamme de berlines électriques s’est présentée : la sortie du concept EQS en dévoile plus sur la remplaçante des Classe S. Une présentation qui vient compléter la gamme de véhicules électriques chez Mercedes, alors que la firme de Stuttgart n’a lancé qu’un SUV (l’EQC), et un van (l’EQV) dans son offre actuelle.

Une berline électrique à prévoir chez Mercedes

La branche électrique de Mercedes va être sur le devant de la scène à l’occasion du salon de Francfort. Mais contrairement à ce à quoi nous aurions pu nous attendre, la marque à l’Etoile ne présente pas de version définitive à son concept « EQA », préparant un modèle de voiture compacte proche de l’actuelle Classe A, dans une version électrique.

Au lieu de ça, Mercedes a profité du rendez-vous automobile pour dévoiler le concept EQS. Cette berline aux lignes futuristes se devait d’arriver, alors que le segment D des berlines est marqué dans l’ADN de Mercedes.

Aux lignes futuristes, le modèle annoncera bien une berline électrique pour un avenir pas si lointain. Si l’on se fie à la sortie du SUV EQC, Mercedes devrait également lancer une EQS de série en parallèle à la gamme Classe S. Mais à terme, le modèle remplacera certainement la gamme thermique.

Mercedes prévoit 700 km d’autonomie par recharge Ionity

Lors de la présentation du concept ce matin, Mercedes a mis en avant l’autonomie annoncée du véhicule, maître mot d’une berline électrifiée. Selon eux, l’EQS pourrait rouler 700 kilomètres avec une seule charge, grâce à des batteries de 100 kWh. Une performance tout à fait à la hauteur, dans il faudra en surveiller l’évolution une fois la version de série présentée.

Pour la recharge, Mercedes participe au consortium européen Ionity, ayant déjà installé plus de 100 bornes en Europe. C’est tout naturellement que le constructeur a évoqué le sujet de l’autonomie des batteries en se fixant sur une recharge par borne Ionity de 350 kW. L’EQS revendiquerait une recharge « en moins de 20 minutes » pour retrouver 80 % de sa charge totale. Un moyen de chercher à concurrencer Tesla, qui commence à mettre à jour ses Supercharger à 250 kW de capacité.

Une berline puissante, et high tech

Qui dit transition énergétique dit également transition numérique. Dans le secteur de l’automobile, les écrans digitaux sont de plus en plus nombreux à bord, et Mercedes n’a pas hésité pour dévoiler un habitacle très garni : outre des compteurs digitaux et une console centrale entièrement numérisée, des petits écrans sur les portes sont présents. De quoi donner un avant-goût de l’aspect luxueux du modèle, pour sa version de série.

Luxueuse, cette « Classe S électrique » proposera également des performances à la hauteur. Certainement pénalisée par une masse plus importante que la Model S de Tesla, le 0 à 100 km/h s’effectuera en 4,5 secondes, grâce à un moteur électrique développant jusqu’à 475 chevaux, pour un couple atteignant les 760 Nm.