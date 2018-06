E3 : Cyberpunk 2077, c’est l’heure des présentations

A quoi faut-il s’attendre avec ce nouveau projet ? Cyberpunk 2077 est un jeu qui se déroule bien entendu dans un univers cyberpunk futuriste. C’est un RPG avec une sacré particularité, puisqu’il va se jouer avec une vue à la première personne. Comme un FPS ! Il ne s’agit pas d’une première bien sûr, on peut repenser à Deus Ex ou Fallout par exemple. Toutefois, comparé à The Witcher, la différence est de taille. Le studio CD Projekt Red, précise une nuance de taille, c’est un RPG avec des phases de tir et pas un FPS avec des éléments RPG.

To all of you asking – you’ll have many opportunities to see your character. It’s going to be First Person RPG, not a FPS. https://t.co/CL3ltfcaAe

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 12, 2018