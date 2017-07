ECHO tease un nouveau smartphone avec écran 18:9 et double capteur photo

La jeune marque française ECHO veut faire sa révolution et à dévoiler un teaser de son futur smartphone. Au programme, un écran 18:9, un double capteur photo et un tarif toujours accessible.

Le format d’écran 18:9 est à la mode en 2017 et est en train de s’installer comme un nouveau standard. On le retrouve notamment sur les Galaxy S8 et le LG G6, des modèles haut de gamme sous Android.

Loin de ses deux mastodontes, la jeune marque française ECHO compte elle aussi s’appuyer sur ce nouveau ratio qui favorise l’utilisation à une main et permet de passer au design borderless. C’est en tout cas ce qui ressort du teaser dévoilé par ECHO il y a quelques jours.

Dans cette courte vidéo, on découvre à quoi pourrait ressembler la prochaine gamme du fabricant français et plusieurs éléments laissent penser qu’ECHO entend faire sa révolution.

Un tournant pour ECHO ?

Présent sur le secteur de l’entrée de gamme, nous avions testé il y a quelques semaines le Moon, un smartphone séduisant à seulement 129 euros. ECHO pourrait bien monter en gamme avec son futur modèle baptisé Horizon. La marque donne « rendez-vous le 18:9 », une indication sur une possible date de présentation et qui annonce surtout l’arrivée du format 18:9. Le passage à ce format devrait également se traduire par l’arrivée d’un écran sans bords.

Dans cette courte vidéo, on découvre également un modèle aux lignes arrondies, doté d’un lecteur d’empreintes digitales et surtout d’un double capteur photo. Des caractéristiques que l’on retrouve sur des smartphones haut de gamme et qui laissent penser qu’ECHO pourrait être tenté de monter en gamme.

On attendra toutefois de connaître l’ensemble des caractéristiques pour se faire un avis définitif. Si la marque française semble avoir décidé de s’ouvrir à de nouveaux « Horizon », on s’attend à ce que ECHO continue de proposer des prix très attractifs.