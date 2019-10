Elles sont partout, et pourtant les trottinettes Lime perdent 300 millions de dollars en 2019

Si les trottinettes électriques Lime sont présentes dans de plus en plus de villes dans le monde, la jeune pousse devrait annoncer des pertes se chiffrant à 300 millions de dollars à la fin de l’année 2019, une situation assez similaire à celle de son concurrent Bird.

Outre cette perte d’exploitation, The Information révèle que Lime pourrait atteindre un chiffre d’affaires brut de plus de 420 millions de dollars. Comme beaucoup de startups, la rentabilité de la jeune pousse américaine n’est donc pas encore d’actualité. D’autre part, l’américain aurait dépensé plus de 200 millions de dollars de cash, de janvier à juillet 2019.

La courte durée de vie des trottinettes Lime en cause

Si Lime perd de l’argent, c’est principalement à cause de la durée de vie de ses trottinettes électriques. Depuis qu’elles se sont installées dans les rues de plusieurs villes du monde, les entreprises proposant ces véhicules en libre-service jouent sur l’aspect écologique de ce moyen de transport. Pour quelques euros et un court trajet, autant prendre une trottinette plutôt qu’une voiture donc.

Néanmoins, plusieurs études ont démontré que la durée de vie de celles-ci était moindre. Pour Lime, une trottinette électrique durerait à peine trois mois, alors qu’il faudrait au moins quatre mois pour que l’objet soit amorti. Plusieurs explications justifient le fait que ces moyens de transport ne durent pas dans le temps, à l’exemple des dégradations commises par les utilisateurs.

D’ailleurs, beaucoup de trottinettes électriques, Lime ou non, sont régulièrement retrouvées dans des fleuves comme la Seine ou le Rhône par des associations environnementales. De son côté, la jeune pousse a décidé de mettre en place une brigade fluviale dont l’objectif sera d’éviter que des véhicules ne soit garé près de l’eau. Elle prévoit aussi d’aller elle-même repêcher les trottinettes au fond de l’eau. Pour l’instant, l’initiative est active dans la ville de Paris.

Si Lime devrait accuser 300 millions de dollars de pertes en 2019, son concurrent Bird ne devrait pas être loin d’un montant assez similaire. Selon The Information, ce dernier a perdu environ 100 millions de dollars au cours du premier trimestre de l’année.