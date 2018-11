Elon Musk ne fumera plus de joints en public, selon la NASA

Il y a trois mois, Elon Musk était l’invité de Joe Rogan à l’occasion d’un podcast retransmis sur les réseaux sociaux. Lors des deux heures d’interview, le PDG de SpaceX n’a pas fait que répondre aux questions l’animateur et acteur américain. En effet, celui-ci a accepté un verre de whisky, mais surtout, il a pris une ou deux bouffées sur le joint qui lui était proposé après s’être enquis de la législation en vigueur.

Elon Musk devra se conformer à l’exigence de la NASA

Ces quelques secondes n’auront pas été sans conséquence pour Elon Musk puisque les images ont été massivement partagées, au point que l’action de Tesla a chuté en Bourse suite à cette nouvelle.

Mais ce n’est pas tout, la NASA a indiqué il y a quelques semaines qu’elle ouvrait une enquête chez SpaceX et Boeing, deux de ses partenaires. Si l’agence a prévu de se questionner sur la culture des entreprises, elle n’a pas caché que l’audit se concentrerait également sur la consommation de drogues. Compte tenu de la mission conférée à Boeing et SpaceX, la NASA préfère ne pas prendre de risque tout en rassurant le public et ses autres partenaires du même coup.

C’est dans ce contexte que Jim Bridenstine, administrateur de la NASA, a déclaré qu’Elon Musk ne fumerait plus de marijuana ni ne boirait d’alcool en public. Il a précisé à ce sujet à The Atlantic : « Je vais vous dire, ça n’a pas aidé, et ça n’inspire pas confiance. Les dirigeants de ce type d’organisations importantes doivent garder en tête cet exemple, pour savoir ce qu’il faut faire lorsqu’on est à la tête d’une organisation qui va envoyer des astronautes américains [dans l’espace] ». Se voulant tout de même rassurant, il a ajouté à propos d’Elon Musk : « Je vous le dis, il est aussi attaché à la sécurité que n’importe qui, et il comprend que ce n’était pas un comportement approprié, et vous ne le verrez plus jamais [fumer ou boire en public] ».

Plus globalement, l’enquête porte sur les employés de Boeing et SpaceX, mais outre le joint, Jim Bridenstine semble craindre les opiacés et les drogues telles que la cocaïne. En effet, ce type de consommation pourrait mener à « des problèmes de sécurité et des erreurs mortelles ».

Dès l’an prochain, Boeing et SpaceX collaboreront respectivement avec la NASA lors de vols impliquant des astronautes américains dès l’an prochain, si bien que leur sécurité doit être exemplaire. D’ailleurs, le contrat signé avec les entreprises fait état d’un programme « visant à créer une main-d’œuvre sans drogue et sans alcool ».

Source