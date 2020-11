Elon Musk remet le Roadster sur le devant de la scène

On entend quasi quotidiennement parler de Tesla, que ce soit pour sa tequila, pour ses taxis new-yorkais, ou encore tout simplement pour ses résultats vertigineux. Toutefois, le constructeur ne parle plus tellement d’un certain modèle : le Roadster.

Plus mystérieux encore que le Cybertruck, le Tesla Roadster est un véhicule sportif 100% électrique, et c’est aussi la toute première voiture produite par Tesla en 2006. Il faudra attendre 11 ans pour que le constructeur américain dévoile ce à quoi pourrait ressembler la seconde version. Cette dernière est prévue pour être commercialisée en 2021.

Hormis ces quelques informations, nous ne disposons d’aucune autre précision ce nouveau Roadster. Du moins, jusqu’à aujourd’hui. Toujours sur Twitter, Elon Musk en personne a répondu à un utilisateur en expliquant que le Tesla Roadster existera en quelques coloris assez spéciaux.

We will have special colors for new Roadster, as we did for the original — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2020

En 2011, lors de la sortie du Roadster de première génération, Tesla proposait 13 différents coloris. Jusqu’à présent, pour le nouveau modèle, le constructeur n’a dévoilé que deux coloris sur des prototypes : une sorte de rouge orangé, et un très beau gris foncé.

Sur Internet, les fanboys Tesla ne font pas les choses à moitié. L’un d’entre eux a colorisé une photo de prototype afin de créer divers modèles. On y retrouve un Roadster vert pomme, bleu, noir, orange, diverses teintes de rouge, ou encore violet.

Voici maintenant plus de 6 mois que Tesla a teasé l’annonce la plus excitante à propos du Roadster. En effet, le Tesla Roadster devrait avoir droit à une édition SpaceX. Voici comment Elon Musk décrivait cette édition : « Nous allons utiliser de l’air comprimé à très haute pression – c’est un propulseur à gaz froid. Le propulseur principal sera comme derrière la plaque d’immatriculation, donc pour l’accélération, il fait tomber la plaque d’immatriculation et derrière la plaque d’immatriculation se trouve un propulseur de fusée ». Digne d’un bon James Bond.