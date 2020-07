Emmy Awards 2020 : 160 nominations pour l’ogre Netflix, loin devant HBO, Disney+, Apple TV+…

La cérémonie des Emmy Awards aura lieu cette année le dimanche 20 septembre, et sera retransmise par ABC depuis le Microsoft Theater à Los Angeles. Rappelons qu’il s’agit là d’une cérémonie emblématique visant à récompenser les meilleurs émissions de la télévision américaine. Depuis quelques années, les programmes en provenance des plateformes de streaming raflent la mise, et cette année, c’est Netflix qui a fait littéralement exploser le compteur de nominations.

Netflix roi des nominations aux Emmy Awards

En effet, la plateforme de streaming Netflix compte à elle seule un total de 160 nominations (toutes catégories confondues) pour la cérémonie des Emmy Awards 2020. Des productions comme The Crown, Hollywood ou encore Stranger Things sont évidemment de la partie, sans oublier Ozark, The Kominsky Method, Unorthodox, Unbelievable, Cheer, Live is Blind, Nailed It!…

Rappelons qu’en 2013, Netflix comptait un total de…13 nominations. En 2020, la plateforme Netflix devance HBO qui compte cette année 107 nominations. Du côté de chez Disney+, on obtient un total de 19 nominations, dont 15 pour The Mandalorian, nominé dans la catégorie Meilleure Série Dramatique, aux côtés de The Handmaid’s Tale, Stranger Things, Bettel Call Saul ou encore The Crown.

Du côté de chez Apple et de son service de streaming Apple TV+, on compte un total de 18 nominations, grâce notamment à The Morning Show, une série portée notamment par Jennifer Aniston et Steve Carell, tous deux nominés dans la catégorie Meilleure Actrice dans une Série Dramatique et Meilleur Acteur dans une Série Dramatique. A noter que Amazon Prime Video compte 30 nominations, contre 26 pour la plateforme Hulu.

A noter toutefois que c’est une série HBO qui domine les débats en ce qui concerne les nominations pour un seul et même contenu, avec pas moins de 26 nominations pour Watchmen. Rappelons qu’à ce petit jeu, le record est détenu par une autre série HBO, à savoir Games of Thrones, et ses 32 nominations l’année dernière.