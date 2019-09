Game of Thrones (encore) salué aux Emmy Awards

Aux États-Unis, les 71e Emmy Awards ont eu lieu ce dimanche 22 septembre, ce qui a été l’occasion de récompenser les séries et les acteurs les plus appréciés.

Game of Thrones, mais aussi les séries Fleabag et Chernobyl

Game of Thrones a donc été salué avec le prix de la meilleure série dramatique, malgré les nombreuses critiques visant la dernière saison. Officiellement terminée depuis mai 2019, celle-ci a été visée par de nombreuses critiques de la part des fans, au point qu’une pétition a été lancée pour que HBO refasse la dernière saison. Malgré les 1,7 million de signatures que celle-ci a rassemblées, la chaîne américaine n’a bien évidemment pas proposé d’autre version de la saison finale. La série a déjà gagné ces deux mêmes récompenses en 2015 et 2016.

Outre Game of Thrones, la série Fleabag s’est également illustrée avec surprise en remportant le prix de la meilleure série comique. Fruit d’une collaboration entre Amazon et la BBC, celle-ci raconte la vie et les péripéties d’une trentenaire vivant à Londres. La série initiative a aussi donné naissance à une version française de la série : Mouche, avec l’excellente Camille Cottin au casting.

Quant à la récompense dédiée à la meilleure mini-série, elle a été remportée par Chernobyl, autre série derrière laquelle se cache HBO. Elle avait fait sensation à sa sortie, revenant du même coup sur la pire catastrophe nucléaire ayant eu lieu dans le monde.

Pour sa part, Black Mirror : Bandersnatch s’est illustré dans la catégorie meilleur film de télévision.

Outre les séries en elles-mêmes, certains acteurs jouant dans celles-ci se sont fait remarquer. En ce sens, Phoebe Waller-Bridge a gagné la récompense de meilleure actrice dans une série comique pour son rôle dans Fleabag, là où son homologue masculin Bill Hader a remporté un prix pour son rôle dans la série Barry (HBO). Barry raconte le récit d’un ancien marine reconverti en tueur en gage. Dans la catégorie meilleure actrice et meilleur acteur pour une série dramatique, ce sont Billy Porter (dans la série Pose) et Jodie Comer (dans la série Killing Eve) qui ont remporté les récompenses.