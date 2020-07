Emmy Awards 2020 : la cérémonie sera virtuelle (avec des nommés « en live » depuis chez eux)

Le 20 septembre prochain se tiendra la 72ème cérémonie des Grammy Awards qui récompense chaque année les meilleures émissions de la télévision américaine. Par le passé, c’est l’incontournable Game of Thrones qui faisait tomber tous les records, mais pour cette édition 2020, c’est Netflix qui chamboule les évènements… ainsi que le coronavirus.

Les Grammy Awards 2020 en édition virtuelle

En effet, on apprenait tout récemment que le géant Netflix comptait à lui seul un total de 160 nominations aux Emmy Awards 2020, bien loin devant la concurrence incarnée par HBO, Disney+ ou encore Hulu. Néanmoins, à l’instar du futur CES 2021, cette 72ème cérémonie des Emmy Awards sera… virtuelle.

En effet, coronavirus oblige, impossible de réunir des centaines de convives dans un lieu clos, et un porte-parole a récemment confirmé à The Verge que la cérémonie serait retransmise directement sur le web, et toujours dirigée par un certain Jimmy Kimmel.

Un courrier envoyé aux différents nominés explique notamment : « Nous mettons en place une équipe de techniciens, de producteurs et de scénaristes de haut niveau pour travailler en étroite collaboration avec Jimmy Kimmel, ainsi qu’avec vous et votre équipe, afin de nous assurer que nous pouvons filmer avec vous (et vos proches ou toute autre personne de votre choix) à votre domicile ou dans un autre lieu de votre choix. »

A l’heure actuelle, les producteurs ne savent pas encore réellement quelles seront les séquences qui seront diffusées en direct, et celles qui seront enregistrées, mais il est fort probable que les gagnants soient prévenus à l’avance indique Variety. A voir maintenant comment se déroulera cette cérémonie des Emmy Awards 2020, qui pourrait constituer un vrai casse-tête pour les organisateurs…

Certains estiment que les nommés devront tous pré-enregistrer un discours en cas de victoire, quand d’autres espèrent que les organisateurs tenteront de faire confiance à la technologie, et de feront le pari du vrai « direct live ». Verdict le 20 septembre donc.