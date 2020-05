En Corée du Sud, ce robot aide au respect de la distanciation sociale dans un café

Depuis quelques mois, l’utilisation des robots a pris de l’ampleur dans plusieurs pays du monde afin d’éviter ou de limiter au maximum la propagation du coronavirus. C’est le cas en Corée du Sud, où un café de la ville de Daejeon s’est doté d’appareils destinés à faire fonctionner un café. Sur place, il n’y a qu’un seul employé humain chargé d’une partie du nettoyage et de la recharge des ingrédients.

La Corée du Sud a réussi à contenir la pandémie sans avoir eu besoin de passer par l’étape du confinement comme en France, un succès dû au civisme de la population et à la pratique massive du dépistage de cette dernière.

Des robots pour limiter les interactions humaines

Dans cette logique, le pays soutient l’effort en instaurant des mesures visant à faire respecter au mieux le principe de distanciation sociale, ce qui explique l’installation des robots dans ce café.

Un des robots se charge de la préparation des boissons, si bien qu’il est en mesure de traiter six boissons en sept minutes seulement. Suite à cela, un autre robot de service sert les boissons commandées aux clients directement à leur place en se déplaçant entre les tables.

Ces robots sont l’œuvre de Lee Dong-bae, directeur de recherche chez Vision Semicon, une société qui a travaillé sur les appareils en collaboration avec un institut scientifique public. D’ici la fin de l’année, au moins 30 cafés coréens pourraient se doter de robots chargés d’effectuer les mêmes tâches.

Celui-ci confie au sujet de leurs activités et de leur intérêt : « Notre système ne nécessite aucune intervention de la part des gens, de la commande à la livraison, et les tables ont été disposées de manière éparse afin de garantir des mouvements fluides des robots, ce qui correspond à la volonté de la campagne actuelle de distanciation et d’absence de contact ».

Toutefois, les cafés ne sont pas les seuls espaces concernés par les robots. Au Japon, un hôtel s’est doté d’appareils destinés à accueillir les patients atteints du coronavirus afin d’éviter la mise en danger de personnel soignant humain —le tout en utilisant les espaces pour loger les patients durant la pandémie.