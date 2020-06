En Europe, le marché de l’automobile est en chute libre sauf pour l’électrique

Sans grande surprise, les ventes de voiture ont véritablement chuté à cause de la crise sanitaire actuelle. Étant la région du monde la plus concernée par cette pandémie, l’Europe est logiquement la plus impactée en termes de ventes. Pourtant, en regardant de plus près on se rend compte que l’ensemble du marché n’est pas impacté de la même manière. En effet, les véhicules électriques et les voitures hybrides rechargeables ont même augmenté leur part de marché dans l’UE, passant de 7 % en avril 2019 à 17 % en avril 2020. Sans aucun doute, cette hausse provient des aides mises en place par certains États européens. Cependant, Bloomberg a raison de souligner que cette augmentation des ventes devrait largement servir les constructeurs pour atteindre leurs objectifs en matière d’émissions.

Jato Dynamics a récemment publié un rapport dans lequel on peut lire que le marché automobile européen a connu ses plus faibles ventes depuis 38 ans, tandis que le nombre d’immatriculations a chuté de 52% par rapport à la même époque l’année dernière. Dans ce chaos historique, seules les voitures hybrides connaissent une augmentation de leurs ventes de 7%. À titre de comparaison, les ventes de voitures électriques ont diminué de 29 %, tandis que les ventes de voitures à essence et diesel se sont effondrées de 78 %.

En Europe, la Tesla Model 3 reste la voiture électrique la plus populaire. Toutefois, cette hausse des ventes vient également de nombreux autres constructeurs comme Mercedes, Volkswagen, BMW, Hyundai, Volvo ou encore Suzuki. Voici ce qu’il en est pour le marché américain selon Jato Dynamics : « La croissance du marché américain des véhicules a ralenti l’année dernière, après de nombreuses années de forte croissance. Au début de l’année, nous nous attendions à ce que le marché connaisse une lente stagnation, mais il est maintenant plus probable qu’il diminue à un rythme plus rapide en raison de l’impact de la pandémie mondiale ».