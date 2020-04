Et le trophée mondial de la voiture de l’année 2020 est attribué à… une voiture électrique

On la savait bien née, et les dizaines d’essais réalisés par la presse spécialisée auto ou tech l’ont confirmé [1] : la Porsche Taycan est devenue la référence en matière de berline haut de gamme 100% électrique, tant en ce qui concerne les performances que le design, la technologie embarquée ou encore la qualité de finition et d’assemblage.

Un succès critique qui se traduit également dans les commandes, puisque celles-ci ont dépassé les objectifs de Porsche, qui pense pouvoir livrer environ 40 000 exemplaires de sa Taycan en 2020 (chiffre probablement revu à la baisse pour des raisons logistiques dues à la pandémie de coronavirus), soit davantage que de son modèle emblématique, la 911 (environ 35 000 ventes), et nettement plus que sa concurrente directe, la Tesla Model S (environ 28 000 ventes).

Un trophée de plus pour la Porsche Taycan

Pour parachever cette première incursion réussie de Porsche dans le secteur de la voiture électrique, rien de tel qu’un petit trophée. C’est chose faite. Lors de la cérémonie de remise des prix de la Voiture mondiale de l’année 2020 (le WCOTY), la Porsche Taycan a franchi le drapeau à damier en première position dans deux catégories : Voiture haut de gamme mondiale de l’année (World Luxury Car) et Voiture de sport mondiale de l’année (World Performance Car). Il est à noter au passage que, concernant le World Performance Award, Porsche a réussi un triplé historique avec le Taycan qui s’impose devant la nouvelle 911 et les 718 Spyder/718 Cayman GT4. Le jury de ce concours mondial qui existe depuis 2003 était composé de 86 journalistes automobiles internationaux ayant évalué plus de 50 nouveaux modèles. Coronavirus oblige, les gagnants ont été annoncés lors d’une conférence digitale en direct menée par l’organisation du WCOTY.

Rappelons que les ambitions de Porsche dans l’électrification vont bien au-delà du Taycan puisque la marque prévoit que 50% de son parc roulant sera électrifié d’ici à la fin 2020 en France, et d’ici fin 2025 au niveau mondial. Après le Taycan arrivera une déclinaison Sport Turismo fin 2020 (si COVID-19 le veut bien) puis une version 100% électrique et 100% nouvelle de son célèbre SUV compact Macan (qui représente actuellement les meilleures ventes de la marque). Une version électrique du sportif coupé deux places Cayman devrait arriver peu de temps après.

Ce n’est pas la première fois qu’une voiture électrique remporte un trophée de voiture de l’année : la Nissan Leaf et la Jaguar I-Pace avaient déjà eu les honneurs de la première place respectivement en 2011 et 2019.

[1] nous devions vous présenter notre essai complet de la Porsche Taycan début avril mais celui-ci a été ajourné en raison du coronavirus. Ce n’est que partie remise…