En moyenne cette année, Amazon a embauché 1400 salariés par jour

Amazon travaille avec 1,2 million de personnes dans le monde, soit 427 300 employés de plus depuis janvier. La gigantesque entreprise basée à Seattle aux États-Unis a connu une période d’embauche spectaculaire, ramenant à une moyenne de 1400 nouveaux salariés par jour et une augmentation de 50 % sur un an.

La tendance s’est accélérée en juillet au moment où Amazon a indiqué qu’elle allait recruter 350 000 personnes. Comme le notent nos confrères du New York Times dans un article, la moyenne du recrutement quotidien avait ainsi décollé à 2800 nouveaux employés par jour. En voie de devenir le plus grand employeur privé aux États-Unis si la croissance se poursuit (810 000 employés d’Amazon travaillent aux États-Unis).

Sans équivalent, sauf en temps de guerre

Au-dessus d’Amazon, Walmart domine encore le classement avec ses quelques 2,2 millions d’employés. Mais la masse salariale d’Amazon évolue en parallèle à l’ensemble des travailleurs indépendants affiliés au géant du e-commerce. Ne serait-ce que chez les chauffeurs-livreurs, ils seraient 500 000. Au cours de l’année aussi, Amazon avait fait appel à 100 000 travailleurs sous contrat temporaire.

En comparaison à la folle dynamique d’Amazon, on ne trouve aucun équivalent. Même Walmart n’a jamais pu embaucher à ce rythme-là ; Amazon profitant de son immense succès cette année avec la pandémie. Depuis le début du mois de mars, son cours a augmenté de 78 %, pour une capitalisation actuelle de 1 600 milliards de dollars (trois fois plus que Walmart).

En jetant un coup d’œil dans l’histoire de l’industrie maintenant, l’embauche massive d’Amazon rappelle l’industrie en temps de guerre. « Aucune entreprise américaine n’a embauché autant de travailleurs aussi rapidement » rappelait un historien à l’Université de Californie à Santa Barbara, Nelson Lichtenstein. Pour l’histoire du pays, un épisode aussi colossal d’embauches ne trouverait de comparaison qu’avec la construction navale durant la Seconde Guerre Mondiale.

Prime de 150 et 300 dollars

Alors que l’entreprise se prépare maintenant aux périodes des fêtes de fin d’année, l’heure est à la nécessité de faire bonne figure. La situation sanitaire pose question quant aux conditions de travail, bien qu’Amazon redouble d’efforts à communiquer (avec des spots publicitaires) sur des moyens mis en place pour éviter la propagation.

Voilà pourquoi – notamment – Amazon a débloqué 500 millions de dollars pour distribuer une prime à chaque employé, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel. Celle-ci sera de respectivement 300 et 150 dollars en fonction du volume horaire.

Régulièrement remis en cause pour ses conditions de travail et ses rémunérations, Amazon souhaite alors mettre en avant cette campagne au moment où tous les regards sont braqués vers lui (après Alibaba, durant le Singles Day). Parmi ses 1,2 million d’employés, 85 % sont payés habituellement au moins 15 $ de l’heure.