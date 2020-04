En plein confinement, Tumblr a lancé un nouveau blog rempli de contenus bienveillants

Avec la pandémie de coronavirus, nous sommes assaillis d’informations parfois très anxiogènes. Certains doivent également faire face à des drames personnels et la période est très compliquée pour beaucoup d’entre nous. En réaction, de nombreux internautes se tournent vers les mèmes qui, en nous faisant rire, rendent ce moment un peu plus supportable.

On assiste également à une avalanche de contenus « Wholesome » que l’on peut traduire par sains. En clair, il s’agit notamment de toutes ces publications mignonnes d’animaux, ou de jolis paysages. Cela peut aussi être des photos d’œuvres d’art… Cette tendance s’observe d’ailleurs beaucoup sur Tumblr.

Une initiative bienvenue face au flot d’informations anxiogènes

Le site a justement décidé de tirer le meilleur parti de ces contenus en créant un blog dédié qui rassemble les meilleurs d’entre eux. Cozy Tumblr est entretenu régulièrement par les équipes du site qui ont pour charge de sélectionner les posts les plus agréables et bienveillants. À titre d’exemple, au moment où j’écris ces lignes, on peut y retrouver des dessins amateurs assez remarquables, une photo d’une tasse de thé assorti d’un « passez une très belle journée », ou encore des figurines Pokemon à proximité d’assiettes remplies de plats très appétissants.

Ce blog est donc une tentative intéressante et distrayante de nous extraire un peu du flot d’informations assez démoralisantes auquel nous devons faire face. Il répond aussi à une demande pour ces contenus « wholesome » et pourrait pourquoi pas aider des personnes qui souffrent de stress ou d’anxiété.

Il y a quelques mois, Tumblr s’était engagé sur un tout autre sujet en lançant une campagne contre la désinformation en ligne. L’objectif de cette initiative d’alphabétisation numérique dénommée World Wide What était de former les utilisateurs, et notamment les plus jeunes, aux bonnes pratiques sur la toile. Sur la page de cette opération, on peut d’ailleurs toujours retrouver des vidéos éducatives, ainsi que des explications sur ce sujet.