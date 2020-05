Tumblr : des millions de contenus haineux ont été supprimés de la plateforme

C’est une offensive importante et sans précédent pour le réseau social. Tumblr vient de modifier sa politique concernant les discours haineux. La conséquence est visible puisque plusieurs millions de posts sont purement supprimés de la plateforme. La plupart font l’apologie du suprémacisme blanc et du nazisme.

L’entreprise a expliqué sa démarche cette semaine dans un billet. La majorité des comptes qui publient ce type de contenus sont déjà repérés mais ils rebloguent d’autres publications et assurent ainsi leur viralité. « À l’avenir, nous évaluerons tous les blogs suspendus pour discours de haine, et envisagerons la suppression de masse en cas de besoin », précise le réseau social.

Tumblr veut miser sur les contenus bienveillants

Le site anticipe également les possibles critiques concernant une atteinte aux libertés publiques :

Nous sommes et resterons toujours fidèles à la liberté d’expression. Tumblr est un endroit où vous pouvez être vous-même et exprimer vos opinions. Les discours de haine ne sont pas propice à cela. Lorsque le discours de haine n’est pas contrôlé, il finit par faire taire les voix qui ajoutent de la bienveillance et de la valeur à notre société. Ce n’est pas le genre de Tumblr que nous voulons.

Cette bienveillance est d’ailleurs ce qui fait désormais la marque de fabrique du réseau social. Après avoir abandonné les publications pour adultes, le site mise en effet sur les contenus sains à travers notamment la mise en valeur de ces publications. Un blog est donc dévolu, entre autre, aux dessins amateurs, aux jolies photos de paysage ou aux messages de vœux.

Tumblr a même récemment engagé des actions concrètes contre la désinformation et pour former ses utilisateurs à adopter les bons comportements en ligne. Une initiative très bienvenue même si l’ensemble mériterait d’être un peu plus attrayant. Le réseau social est connu pour ces GIFs et ses images marrantes, autant d’éléments qui manquent à cette campagne.