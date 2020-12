En voulant rendre les conversations plus lisibles, Twitter les a rendues plus compliquées

Après des années de pertes avec une croissance qui a stagné, Twitter a commencé à afficher des indicateurs au vert en 2018. Cette meilleure santé, la plateforme de microblogging la doit en partie à ses efforts pour rendre son application plus facile à utiliser, en particulier pour les nouveaux utilisateurs.

Et actuellement, Twitter continue à chercher des moyens de rendre son app plus conviviale, sans pour autant (trop) toucher aux éléments qui lui distinguent d’autres plateformes. Parmi ces mises à jour, il y a eu une nouvelle façon d’afficher les réponses.

En début d’année, ce nouvel affichage a commencé à être testé sur l’application iOS de Twitter. En substance, au lieu d’afficher une liste des réponses sous une publication, Twitter a connecté les tweets et les réponses avec des lignes. Twitter a aussi utilisé des alinéas afin qu’on puisse distinguer les différents niveaux de réponse.

A priori, c’était une bonne idée. Cependant, les utilisateurs n’ont visiblement pas apprécié. Et finalement, ce mois de décembre, Twitter a décidé de faire machine arrière, en revenant à l’affichage classique des réponses.

« Vos commentaires façonnent Twitter. Nous avons posé la question et vous nous avez fait savoir que cette disposition de réponse n’était pas la bonne, car il était plus difficile de lire et de rejoindre des conversations. Nous avons donc désactivé ce format pour travailler sur d’autres moyens d’améliorer les conversations sur Twitter », lit-on dans une publication du compte @TwitterSupport.

We asked and you let us know this reply layout wasn’t it, as it was harder to read and join conversations. So we’ve turned off this format to work on other ways to improve conversations on Twitter. https://t.co/pA4Yd0QfyW

En substance, Twitter souhaite toujours proposer une façon de rendre ses conversations plus lisibles. Cependant, l’affichage qu’il a testé cette année ne semble pas satisfaire les utilisateurs. Et l’entreprise a décidé de revenir à la version classique.

D’ailleurs, Twitter semble déjà avoir des pistes pour les prochaines améliorations. Outre le fait que les lignes et les alinéas ont rendu les conversations plus compliquées, les utilisateurs auraient aussi signalé qu’ils veulent avoir plus d’informations contextuelles sur les personnes avec lesquelles ils discutent, et qu’ils veulent avoir plus de contrôle.

En plus d’abandonner l’affichage des réponses avec des lignes et des alinéas, Twitter a également décidé de mettre fin à son application expérimentale twttr. Lancée en 2019, cette application est un prototype sur lequel Twitter teste de nouvelles fonctionnalités avant que celles-ci n’arrivent sur les versions officielles sur Android et iOS. D’ailleurs, le nouveau design pour afficher les réponses a d’abord été testé sur twttr avant que celui-ci ne débarque sur la version iOS de l’application Twitter.

We appreciate the feedback you gave us through this run of our prototype app twttr. For now we’re turning it off so we can work on new tests to improve the conversation experience on Twitter.

If you’re using twttr, switch to the main Twitter app to keep up with what’s happening. https://t.co/xq4emx9HeH

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 3, 2020