Enceintes connectées : Amazon perd du terrain face à Google

Face à Google, la part de marché des enceintes d’Amazon est en train de reculer.

Aujourd’hui, les enceintes connectées font partie des tendances de la tech. Pourtant, ce type de produit ne date pas d’hier. Dès 2014, Amazon s’est lancé dans ce marché en présentant l’Amazon Echo (encore commercialisé aujourd’hui), avant d’être suivi par Google, Apple et (très récement) Samsung.

De ce fait, Amazon est encore le leader du marché des enceintes connectées. Cependant, des statistiques mises en évidence par Statista, basées sur les informations de Strategy Analytics, suggèrent que l’écart entre Google et Amazon en terme de parts de marché n’est plus très grand.

Au deuxième trimestre 2017, Amazon avait une part de marché de 75,8 % contre 16,1 % pour Google. Pour la même période en 2018, la part d’Amazon est tombée à 41 % tandis que celle de Google monte à 27,6 %. Apple, qui a commercé à commercialiser son HomePod cette année, n’est encore qu’à 7 % de part de marché.

« Après avoir étendu sa gamme de haut-parleurs intelligents l’année dernière, Google a gagné du terrain sur Amazon, en augmentant sa part de marché de 16,1% au deuxième trimestre 2017 à 27,6% au deuxième trimestre 2018. Apple n’a pas réussi à se hisser dans le top 3. La société a expédié environ 700 000 HomePods au cours des trois mois se terminant le 30 juin », écrit Statista dans un article accompagnant ce graphique.

Toujours plus de modèles chez Google, et l’arrivée de Samsung sur le marché avec Bixby

D’après certaines indiscrétions, après le Google Home, le Home Mini et le Home Max, la firme de Mountain View prévoirait de présenter une autre enceinte connectée. Et la particularité de ce nouveau modèle serait qu’il est doté d’un écran. Grâce à cela, Google pourra concurrencer Amazon sur un nouveau segment. En effet, le géant du e-commerce propose déjà une enceinte dotée d’un écran.

De son côté, Samsung entre également dans le marché des enceintes connectées. Lors de la keynote de présentation du Galaxy Note 9, le géant coréen a aussi levé le voile sur le Galaxy Home. Mais le prix et la disponibilité de ce produit n’ont pas encore été communiqués par le constructeur.