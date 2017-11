Enfin, un marque-page privé pour Twitter

Twitter proposera enfin une fonctionnalité marque-page pour conserver les tweets à consulter plus tard dans une liste privée.

Twitter travaille sur une fonctionnalité marque-page qui permettra de conserver des tweets pour les consulter plus tard. S’il était déjà possible de faire cela avec la fonctionnalité « favoris », qui a été remplacée par le like, celle-ci ne permet cependant pas de conserver les tweets dans une liste privée.

Bientôt, un nouveau bouton sera disponible pour le marque-page

Twitter a décidé d’appeler la fonctionnalité Bookmarks et celle-ci est actuellement testée par la société.

Comme le montre cette capture d’écran publiée par une employée, les marque-pages seront disponibles dans un nouvel onglet auquel l’utilisateur accède via son profil Twitter.

News from the #SaveForLater team! We’ve decided to call our feature Bookmarks because that's a commonly used term for saving content and it fits nicely alongside the names of the other features in the navigation. pic.twitter.com/cQ0X1PHlsR — Tina 🇨🇭🇯🇵 (@tinastsh) November 22, 2017

Here’s a sneak peek into our working session with engineering and content strategy. We went through all the designed flows and picked the ones that are the easiest to navigate to test out with our community. #SaveForLater pic.twitter.com/VcBHDOsKwS — Tina 🇨🇭🇯🇵 (@tinastsh) November 22, 2017

Quant au bouton pour conserver un tweet, il devrait apparaître sur le menu à droite des tweets sur mobile. Facebook et Instagram proposent déjà des fonctionnalités similaires.

Depuis un moment, la plateforme de microblogging essaie de rendre son application plus attractive. Par exemple, le favori a été remplacé par un bouton like similaire à celui d’Instagram. La limite des 140 caractères a été remplacée par une limite de 280 caractères, pour que les utilisateurs aient plus d’espace pour leurs publications. Et dernièrement, on a aussi appris que Twitter teste une fonctionnalité qui facilite la publication des tweetstorms, les tweets à rallonge.