Enfin, une étude qui montre des bienfaits d’Instagram

Les réseaux sociaux sont souvent associés à des problèmes comme le harcèlement en ligne ou bien le FOMO. Mais en réalité, il est également possible de trouver des bienfaits à l’utilisation de ceux-ci.

Des chercheurs de l’Université d’État de Washington ont récemment montré, dans une étude publiée dans « Computers in Human Behavior », comment l’utilisation d’Instagram peut aider les personnes à nouer de vraies amitiés dans la vraie vie.

En se basant sur d’autres recherches et sur un sondage mené auprès de 671 jeunes adultes, ces chercheurs ont pu établir un lien entre les caractéristiques de l’application et le penchant des utilisateurs pour celle-ci. Cela encourage les utilisateurs à s’exprimer en ligne, ce qui contribuerait à aider ces utilisateurs à nouer de vraies amitiés.

Une étude « optimiste » sur Instagram

« Nos résultats sont optimistes : l’autodivulgation sur Instagram pourrait faciliter le développement de l’amitié, même si les followers n’étaient que des connaissances occasionnelles au début », a déclaré Danielle Lee, l’auteur principale de l’étude, citée par le magazine Forbes. Mais cet effet serait plus important chez les personnes généralement timides.

Bien évidemment, Instagram ne remplacera jamais les conversations IRL. Néanmoins, cette étude démontre que l’utilisation de cette plateforme, dont les fonctionnalités et la convivialité nous aident à nous exprimer facilement, peut être un plus pour se faire des amis.

Instagram, qui a été racheté par Facebook en 2012, est l’une des applications qui ont le plus marqué cette décennie. D’après les statistiques d’App Annie, il s’agit de l’une des applications les plus téléchargées sur Android et iOS durant les dix dernières années.

Un business s’est également créé autour de cette app : celui des influenceurs.