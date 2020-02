Essential, la marque créée par Andy Rubin, met la clé sous la porte

On l’oublie parfois, mais Google n’a pas développé Android en partant de zéro. Le système d’exploitation a été racheté par la firme de Mountain View en 2005, puis a été amélioré par celle-ci pour qu’il devienne l’OS qu’on connait aujourd’hui.

L’un des co-fondateurs d’Android, Andy Rubin, est resté chez Google pendant des années. Mais celui-ci quitte Google en 2014 et crée, plus tard, sa propre marque de smartphones.

Le premier smartphone de cette marque, Essential, est présenté en 2017. Et si cet appareil, le PH-1, a toujours été apprécié pour sa simplicité et son design assez innovant à l’époque, et la régularité des mises à jour (un peu comme sur les appareils Nokia), celui-ci n’a pas vraiment fait un tabac.

Il y a quatre mois, Essential redonnait cependant signe de vie en faisant le teasing d’un smartphone au design particulier : le pojet GEM. Cet appareil devait se démarquer grâce à sa forme allongée comme une télécommande. Essential voulait proposer un produit radicalement différent pour « recadrer votre vision du mobile. »

We've been working on a new device to reframe your perspective on mobile. It's now in early testing with our team outside the lab. Look forward to sharing more in the near future! #ProjectGEM pic.twitter.com/BnVy7yM2Kj

— Essential (@essential) October 9, 2019