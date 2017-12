Quand il s’agit de rechercher un emploi, la pratique de certaines langues et souvent synonyme de meilleur salaire. Voici lesquelles.

En matière d’informatique, on a plutôt l’habitude de parler de langage que de parler de langue. Car on sait que dans le petit monde (devenu grand) de la Tech, la langue officielle est l’anglais sinon rien.

Rien ? Pas si sûr, camarades.

Le site britannique spécialisée dans la recherche d’emploi Adzuna, qui propose divers outils statistiques autour de cette activité, a eu la drôle mais bonne idée de déterminer les revenus supplémentaires potentiels que peuvent espérer gagner les personnes travaillant dans l’informatique si elle pratiquent une ou plusieurs langues en plus de l’anglais. Avec des emplois en technologie qui payent généralement plus que dans n’importe quelle autre industrie, Adzuna affirme ne pas avoir été surpris de constater que les salaires moyens pouvaient atteindre des sommets vertigineux lorsqu’une deuxième langue était maitrisée.

La langue japonaise paye le plus en technologie

Parmi les dialectes les plus côtés, le japonais a été la langue la mieux payée en 2017 selon l’étude, et il arrive également en tête de la liste des langues pour les emplois technologiques, avec un salaire moyen de 64 211 £ (73 266 €). Soit près de £10k de plus que le Danois deuxième avec 55 628 £ (63 472 €). Cependant, les postes proposés pour ces langues étaient plutôt rares, avec seulement cinquante-quatre postes vacants au moment de l’étude.

Dans le Top 5 des langues les plus rémunératrices, l’allemand est la langue qui paye le mieux, avec 936 postes en technologie ouverte pour un salaire moyen de 51 325 £ (58 563 €). Le français est la deuxième langue la plus recherchée en technologie, avec 737 postes à un salaire moyen de 46 198 £ (52 713 €), tandis que le néerlandais est également très demandé avec 50 871 £ (58 044 €) pour 358 postes vacants.

Top 5 des langues payant le mieux dans le secteur de l’informatique

Japonais – £64 211 (73 266 €)

Danois – £55 628 (63 472 €)

Allemand – 51 325 (58 563 €)

Néerlandais – £50 871 (58 044 €)

Français – £46 198 (52 713 €)

Des langues qui valent le double dans la high-tech, mais pas toutes

Dans la même logique mais en partant du secteur d’activité et non plus des langues pratiquées, l’étude révèle sans surprise que les profils de postes dans le secteur de la Tech sont toujours le mieux payés et ce quelque soit la langue (et donc par extrapolation, le pays).

Ainsi par exemple, les postes proposés en espagnol affichent un salaire moyen de £6 954 plus élevé que la moyenne des autres postes dans la même langue, tandis que les locuteurs chinois dans l’industrie de la technologie peuvent s’attendre à un supplément moyen de £8.322 de plus que leurs homologues non-tech. Dans cette continuité, les employés dans l’informatique possédant des compétences linguistiques en japonais et en danois recevront le meilleur salaire dans le domaine des technologies de l’information, les emplois dans le secteur des technologies de l’information payant le double de la moyenne de tous les emplois.

En fait, seuls les arabophones ne bénéficient pas d’une « prime à la technologie », le salaire moyen pour les emplois techniques demandant une pratique de la langue arabe étant inférieur de 6 £ à tous les emplois dans la même langue.

L’étude a été réalisée sur la base d’un million d’offres d’emplois publiées sur le site Adzuna. Il est nécessaire cependant de mettre cette étude dans son contexte très « UK centric », dont le postulat de départ est que les postes proposés concernent majoritairement des résidents britanniques ayant l’anglais pour première langue.