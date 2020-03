Et si Apple achetait… Disney ?

Depuis plusieurs années déjà, on parle de la question des achats que pourrait faire Apple. Si c’est le nom de Netflix qui est le plus souvent revenu sur le devant de la scène, la situation actuelle pourrait changer quelque peu les choses. En effet, selon un analyste, c’est à l’heure actuelle Disney qui constituerait la cible la plus intéressante pour la marque à la pomme.

Apple à l’offensive ?

Qu’est-ce qui a changé ? C’est l’épidémie de coronavirus qui a mis dans une situation vulnérable de nombreuses entreprises à travers le monde. Si Apple a été touché notamment du côté de la production de l’iPhone et des ventes, ce n’est rien si on compare aux pertes colossales qui touchent Disney, entre ses films maisons, ceux de Marvel et le reste, notamment la fermeture des parcs.

Très cyniquement, selon The Hollywood Reporter, cela place Disney dans une position de faiblesse par rapport à d’autres géants, notamment Apple. L’action Walt Disney a subi une très lourde chute au cours des dernières semaines. A l’heure où nous écrivons ces lignes, elle s’échange à 95 dollars, contre 242 pour celle d’Apple. La capitalisation boursière de Disney a perdu un tiers de sa valeur en quelques jours.

Bernie McTernan, un analyste de Rosenblatt Securties, y voit donc une opportunité pour Apple. Puisque l’entreprise possède un matelas de 107 milliards de dollars, la somme pourrait être suffisante pour faire une offre. Il précise que Disney ne sera jamais sans doute à nouveau dans une position pareille. Difficile toutefois d’imaginer qu’Apple pourrait vraiment prendre ce genre de décision à l’heure actuelle. Au-delà du risque financier réel, c’est aussi en terme d’image de marque que l’entreprise pourrait particulièrement souffrir. Profiter d’une telle situation ne semble pas forcément la meilleure idée possible.