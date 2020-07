Après des années de recherche, Google a enfin décidé d’utiliser le radar de sa puce Soli sur un smartphone en 2019. Grâce à cette technologie, le Pixel 4 et le Pixel 4 XL détecte les gestes des mains de l’utilisateur, ce qui permet de contrôler l’appareil sans toucher l’écran. Malheureusement, cette fonctionnalité ne semble pas faire l’unanimité. Et il est possible que Google décide d’abandonner celle-ci sur ses prochains modèles.

De son côté, Apple pourrait également explorer une technologie similaire, mais avec un autre objectif : rendre l’iPhone plus fin. D’après un article publié par le site Patently Apple, celui-ci aurait récemment découvert une demande de brevet de la firme de Cupertino aux États-Unis qui décrit un écran avec un radar qui détecte et interprète les actions des doigts de l’utilisateur sur le verre. Cette technologie pourrait remplacer les écrans tactiles traditionnels et pourrait ainsi aider Apple à réduire l’épaisseur de ses appareils mobiles, car le radar prend moins de place. La technologie pourrait être utilisée sur les smartphones, mais elle aurait également un intérêt sur d’autres types d’appareils.

Apple may use of Radar Technology on Future iPhones for 2D & 3D Accuracy and Thinner Designs replacing On-Cell Displays https://t.co/1aHXQ7dYcK pic.twitter.com/RPKkCUBLXm — Patently Apple (@PatentlyApple) July 30, 2020

Des propriétés intellectuelles qui peuvent en dire long (ou pas)

L’idée est très intéressante. Mais rien ne dit pour le moment qu’Apple va réellement utiliser ce nouveau type d’écran sur un produit commercial. En effet, les sociétés comme Apple déposent de très nombreux brevets, mais ne les utilisent pas tous. En tout cas, les propriétés intellectuelles d’une entreprise nous donnent un aperçu des technologies qui intéressent celle-ci.

Régulièrement, les propriétés intellectuelles d’Apple nous donnent aussi un aperçu des recherches de la firme de Cupertino sur les écrans pliables et sur la réalité augmentée. Les brevets d’Apple sur la réalité augmentée corroborent les rumeurs selon lesquelles la firme est en train de développer des lunettes de réalité augmentée (qui pourraient même être présentées cette année). Récemment, nous avons aussi évoqué un brevet qui décrit un clavier d’ordinateur avec des touches en verre grâce auxquelles les symboles ne s’effaceraient plus facilement, et qui pourraient améliorer le design des MacBook.