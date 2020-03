Rassurez-vous, les Nouveaux Mutants, sera meilleur que X-Men : Dark Phoenix… selon le réalisateur

Les Nouveaux Mutants est un film qui va mettre fin à un cycle, celui des X-Men époque Fox. Le film annoncé il y a plusieurs années, compte notamment Masie Williams, l’actrice de Game of Thrones, au casting. Elle est notamment accompagnée par Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton ou Henry Zaga. Une promesse plutôt séduisante comme on vous l’a déjà dit par le passé. Le problème ? Le film devait initialement arriver en avril 2018 sur les écrans. Repoussé pour des raisons de calendrier à plusieurs reprises, c’est une des victimes de l’épidémie de coronavirus. Résultat ? Il n’a plus de date de sortie à l’heure actuelle .Mais, son réalisateur, Josh Boone, y croit vraiment. Il vient de le redire.

Les Nouveaux Mutants, une fin en apothéose ?

Le film finira bien par atteindre les salles obscures à un moment ou un autre. Mais le problème,c ‘est le passif de la franchise X-Men, surtout comparé à Marvel. Dark Phoenix n’a pas laissé une très bonne image auprès du public. Mais, alors que l’on pourrait y voir un problème pour les Nouveaux Mutants, le réalisateur, interrogé par Empire, y voit un avantage.

Écoutez, on ne peut qu’aller de l’avant après Dark Phoenix. Ça ne veut rien dire de mal sur les personnes impliquées, mais c’était ce que c’était. Honnêtement, je ressens moins de pression maintenant qu’avant.

Il explique notamment que les retours du public pendant des tests ont été très positifs. Josh Boone a aussi raison de dire qu’il sera difficile de faire plus mauvais que Dark Phoenix, surtout duc ôté du box-office. Par ailleurs, les Nouveaux Mutants à l’avantage de s’inscrire dans un registre différent puisque l’ambiance est à l’horreur.

Reste désormais à savoir quand il arrivera dans les cinémas. A moins que ce en soit finalement Disney+ qui récupère la timbale. Rien n’est impossible.