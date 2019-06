Et si le successeur de Windows 10 supportait les applications Android ?

Actuellement, Microsoft travaille sur un OS du futur, un successeur de Windows 10 qui aurait plus de similarités avec Chrome OS. La firme de Redmond a déjà donné quelques indications sur sa vision pour ce nouveau système d’exploitation et d’après des sources non officielles, Microsoft explore également de nouveaux formats d’ordinateurs.

Plus précisément, la firme de Redmond développerait un ordinateur Surface équipé de deux écrans en même temps que son nouveau système d’exploitation. Le nom de code de cet appareil serait Centaurus.

Deux écrans de 9 pouces et support des applications Android ?

Récemment, le magazine Forbes a révélé de nouvelles informations sur le projet Centaurus de Microsoft.

Il ne s’agirait pas d’un appareil à écran pliable, mais d’un ordinateur à deux écrans séparés. L’ordinateur serait doté de deux écrans de 9 pouces avec un ratio de 4 :3. L’appareil aurait la connectivité LTE et 5G en permanence.

Mais le plus intéressant est que cet appareil serait capable de lancer les applications développées pour Android.

Le lancement serait prévu pour 2020.

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à prendre avec des pincettes. Forbes indique que ces infos non officielles proviennent d’un responsable d’IHS Markit, qui citerait des sources provenant de la source d’approvisionnement.

En tout cas, ce qui est certain, c’est que Microsoft a une soif d’innovation dans le marché des PC. « Ces nouveaux PC modernes et appareils innovants que l’écosystème continuera à construire et à commercialiser à l’avenir nécessitent un système d’exploitation moderne. Un système d’exploitation qui fournit un ensemble de facilitateurs qui offre les expériences fondamentales que les clients attendent de leurs appareils et qui inclut un ensemble de ravisseurs qui offrent des expériences novatrices centrées sur l’être humain », a indiqué la firme dans billet publié à l’occasion du salon Computex.