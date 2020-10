Et si l’un des iPhone 12 était aussi abordable que le Pixel 5 de Google ?

Il y a quelques jours, Google a finalement dévoilé son nouveau porte-étendard, le Pixel 5. Ce smartphone se distingue des autres appareils de la gamme premium grâce à son prix. En effet, alors que certains appareils haut de gamme franchissent la barre des 1 000 euros, le Pixel 5 ne coûte que 629 euros.

Pour que ce prix soit relativement abordable, Google a fait des sacrifices au niveau de la fiche technique. Par exemple, au lieu d’utiliser le processeur Snapdragon 865, qui est utilisé par la plupart des modèles premium de 2020, Google utilise un composant moins performant, mais aussi moins coûteux. D’autre part, le Pixel 5 n’utilise pas le radar Soli, un composant qui était pourtant présent sur le Pixel 4.

Néanmoins, Google peut compenser avec le logiciel. Par exemple, malgré une fiche technique comparable à celles de modèles milieu de gamme, le Pixel 5 a d’excellentes qualités en matière de photos et de vidéos.

De ce fait, on a un smartphone qui est plus abordable que les modèles concurrents, mais qui devrait néanmoins assurer une très bonne expérience. Cependant, il n’est pas sûr que le Pixel 5 puisse faire le poids si l’un des iPhone 12 a presque le même prix.

Des rumeurs sur un iPhone qui coûterait moins de 700 euros

Comme vous le savez certainement déjà, Apple s’apprête actuellement à lancer ses nouveaux iPhone qui succéderont à l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Ces modèles auraient dû être dévoilés au mois de septembre, mais malheureusement, probablement à cause de la pandémie, les iPhone de 2020, que les médias appellent aussi iPhone 12, sont en retard.

Pour le moment, nous ne savons pas quand Apple va dévoiler ses nouveaux smartphones. Mais en attendant, de nombreuses rumeurs circulent déjà au sujet de ces modèles. Par exemple, d’après certaines sources, Apple proposerait quatre modèles.

Dans un précédent article, nous avons relayé une info selon laquelle le modèle le plus petit pourrait être appelé iPhone 12 Mini. Et récemment, le site GSMArena a publié un article suggérant que ce modèle, qui devrait aussi être le plus abordable, pourrait coûter 649 dollars pour la version avec 64 Go de mémoire interne.

Bien évidemment, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec prudence. Cependant, étant donné le succès que cet iPhone à moins de 700 euros pourrait avoir, il est tout à fait possible qu’Apple y ait songé.

D’après la publication de GSMArena, si l’iPhone 12 Mini avec 64 Go de stockage pourrait coûter 649 euros aux États-Unis, le prix d’un modèle avec 128 Go de stockage coûterait 699 dollars, tandis qu’un modèle avec 256 Go de stockage coûterait 799 dollars. Quant à l’iPhone 12, il coûterait 749 dollars pour un modèle 64 Go, 799 dollars pour un modèle 128 Go et 899 dollars pour un modèle 256 Go.

De son côté, l’iPhone 12 Pro coûterait 999 dollars avec 128 Go de stockage, 1 099 dollars avec 256 Go, et 1 299 dollars avec 512 Go. Et l’iPhone 12 Pro Max coûterait 1 099 dollars avec 128 Go de stockage, 1 199 dollars avec 256 Go et 1 399 dollars avec 512 Go.