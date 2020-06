Et si Samsung mettait six caméras sur le dos du Galaxy S30 ?

Alors que la plupart des médias évoquent surtout le Galaxy Note 20 et ses variantes qui devraient être présentés au mois d’août, Tom’s Guide a publié, cette semaine, un article sur le Galaxy S30. Celui-ci relaie un brevet de Samsung qui aurait été découvert par le site néerlandais LetsGoDigital, et qui suggère que Samsung songe lancer un smartphone équipé d’un ensemble de six caméras sur le dos.

Actuellement, la plupart des smartphones, même dans le segment haut de gamme, n’ont pas plus de 4 caméras sur le dos. Le Nokia 9 Pureview et le Mi Note 10 de Xiaomi, avec 5 caméras sur le dos, font figure d’exceptions. Aussi, en lançant un appareil doté de six caméras sur le dos, Samsung pourrait une fois de plus faire un buzz comme il l’a fait en lançant le Galaxy S20 Ultra qui est doté d’une caméra principale de 108 mégapixels et d’un zoom x100.

Mais à quoi ressemblerait cet ensemble de six caméras ?

En se basant sur les documents qu’il a découvert, le magazine LetsGoDigital a généré le rendu ci-dessous, sur lequel on peut voir que les six caméras pourraient être placées sur un module rectangulaire orienté horizontalement.

On ne sait pas précisément quels pourraient être les bénéfices d’avoir six caméras sur le dos d’un smartphone. Mais d’après Tom’s Guide, il y aurait une caméra principale et cinq caméras grand-angles. Ces caméras pourraient être en mesure de bouger via un mécanisme pivotant. Et les changements de position permettraient à l’appareil de générer des effets photo qui ne sont pas possibles avec les smartphones actuels.

Mais bien entendu, étant donné que toutes ces informations ne proviennent pas d’un communiqué officiel Samsung, celles-ci sont encore à considérer avec une certaine réserve. De plus, le fait que Samsung a créé ce brevet ne signifie pas qu’il l’utilisera sur l’un de ses prochains modèles. En tout cas, étant donné que la photo est aujourd’hui l’un des aspects les plus importants sur un mobile, on s’attend à ce que Samsung fasse preuve de créativité dans ce domaine sur le Galaxy S30. De plus, le S30 sera un concurrent des futurs iPhone 12, qui devraient très bien se vendre grâce à la 5G.