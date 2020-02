Et si Stadia était préinstallé sur votre prochain smartphone ?

En 2019, Google a fait son entrée dans le marché des jeux vidéo en lançant son service de cloud gaming Stadia. Contrairement à Sony ou Microsoft, la firme de Redmond ne vend pas de console physique, mais mise entièrement sur le cloud, en permettant de jouer à des titres AAA sur des ordinateurs non conçus pour les jeux vidéo, sur les dongles Chromecast Ultra ainsi que sur les appareils Android.

Mais pour le moment, on ne peut pas dire que Stadia ait démarré sur les chapeaux de roues. En effet, le catalogue contient encore très peu de titres. Sur mobile, le service n’était disponible que sur les smartphones Pixel et actuellement. Et la version gratuite n’est toujours pas disponible.

Cependant, cette année, Google va continuer son offensive et petit à petit, l’offre de Stadia pourrait devenir plus intéressante. La firme a déjà indiqué que la version gratuite de cette plateforme est toujours dans les tuyaux, et que 120 jeux seront ajoutés au catalogue avant la fin de l’année.

D’autre part, il y a quelques jours, Google a aussi annoncé l’arrivée de Stadia sur quelques smartphones Android non-Pixel. Il s’agit de modèles Samsung, Asus (ROG) et Razer, dont les Galaxy S8, les Note 8, les S9, les Note 9, les S10, les Note 10 et bien entendu, le Galaxy S20 et ses variantes.

Bientôt, un logiciel préinstallé sur certains appareils

Mais le plus intéressant est que visiblement, Google souhaite préinstaller l’application Stadia sur certains smartphones Android.

Comme l’indique le site Android Police, Google a noué un partenariat avec Asus afin que Stadia puisse être préinstallé sur les prochaines générations de smartphones Asus ROG (cela devrait débuter avec l’Asus ROG III qui sortira cette année). D’autre part, ceux qui achèteront le prochain smartphone Asus ROG bénéficieraient de trois mois d’abonnement gratuit à l’offre Stadia Pro.

Asus ROG est une marque de niche qui n’intéresse que les plus grands adeptes de jeux vidéo sur mobile. Cependant, le plus important dans cette actualité est que ce partenariat avec Asus signale que Google pourrait éventuellement nouer des partenariats similaires avec d’autres marques de smartphones, ce qui pourrait contribuer à doper l’adoption du nouveau service de cloud gaming.

Cela pourrait aider Google à faire face à ses concurrents dans ce domaine, comme Microsoft, qui prépare aussi le lancement de son service xCloud. D’ailleurs, récemment, un responsable déclaré que les plus importants concurrents de Microsoft dans le jeu vidéo ne sont plus Sony et Nintendo (qui se focalisent encore sur les consoles physiques), mais Google et Amazon (qui ont les infrastructures nécessaires pour le cloud gaming).