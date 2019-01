Et si vous creusiez un trou jusque l’autre côté de la Terre, où déboucheriez vous ?

Avant de partir en voyage au centre de la Terre, précisons que les platistes ne sont pas invités à poursuivre ces quelques lignes, car s’ils croient que la Terre est plate, évidemment qu’ils n’atterriront nulle part… Pour les autres, suivez le guide !

Où pourriez vous atterrir si vous creusiez un trou dans votre jardin ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître et c’est cela qui m’a motivé à écrire un article sur ce sujet fantaisiste, il existe un logiciel en ligne qui vous calcule précisément tout cela. On peut le retrouver sur la page suivante, il suffit de rentrer votre localisation et le programme calculera où vous termineriez… En gardant à l’esprit que s’est bien évidemment impossible et que les conditions de voyage seraient un enfer.

Un enfer car il faudrait excaver pas mal de terre et de magma pour parvenir à traverser les 20.000 kilomètres de diamètre de la planète. Plus vous iriez profond, plus la pression serait élevée, plus la température serait chaude et moins vous disposeriez d’Oxygène pour respirer. De plus, physiquement, si vous creusiez, la gravité ne vous permettrait pas de remonter la moitié du trajet, vous resteriez coincé au centre de la planète.

On a bien compris qu’en tant qu’humain, cela serait impossible, alors cela tombe bien j’ai un costume du Coyote ou de Bugs Bunny à vous prêter pour que l’on continue ce voyage. Comme les platistes qui ont du mal à imaginer que la Terre est ronde, la plupart des gens ont du mal à imaginer la géographie en trois dimensions et se trompent souvent lorsque l’on demande ce qu’il y a de l’autre coté de la Terre. Les américains par exemple pensent qu’ils se trouvent de l’autre coté de la Chine, et les anglais en Australie, la réalité est bien plus humide !

Ronald Mc Donald’s terminerait sur un radeau au milieu de l’océan indien et Sherlock Holmes aurait terminé… Dans l’océan Pacifique ! Élémentaire, mon cher Watson. Alors vous êtes en train de vous dire : » c’est bon accouche, où se trouverait la France ?« . Sortez votre Tuba et vos palmes, prenez votre respiration pour les 38 minutes de chute libre pour parcourir les 20.000 kilomètres de votre trou et… Plouf, dans le Pacifique !

Certains commencent à s’énerver, « encore dans l’eau ! » En réalité, à ce petit jeu, vous risquez de tomber très fréquemment dans l’eau, car seules 14% des terres immergées, disposent de terres immergées de l’autre côté de la planète. Alors si vous aimez l’Europe, ne comptez pas sur l’Allemagne, sur l’Italie, sur la Grèce, pour finir les pieds sur le plancher des vaches, l’unique endroit en Europe serait un petit morceau du sud de l’Espagne qui se trouverait en Nouvelle Zélande.

Au passage, précisons que vous ne seriez pas le seul à vous énerver avec la situation, car si un indien de la forêt de Bornéo en Malaisie en aurait vraiment marre des temps pluvieux, de la forêt à perte de vue, du climat chaud et humide et des insectes sous chaque pierre et qu’il sautait sur l’occasion de pouvoir enfiler mon costume de Bugs Bunny pour creuser un trou et changer de vie, il profiterait d’un superbe paysage de… forêt Amazonienne !

Autre fait intéressant, si vous souhaitiez faire ce voyage en avion, sachez que c’est « possible« , mais à un seul endroit dans le monde ! L’unique lieu où deux aéroports coïncident serait le trajet : aéroport de Tanger-Ibn Battouta au Maroc, jusqu’à l’aérodrome de Whangarei, en Nouvelle-Zélande.

Bon je vous laisse, je vais partir visiter Pursat au Cambodge, devinez d’où je vous écris cet article !