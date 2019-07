Et si vous décidiez de lancer votre propre réseau social ?

Les réseaux sociaux sont un véritable eldorado du web. Si vous en doutiez, il suffit de voir que Google veut retenter sa chance après l’échec pourtant abyssal de Google+. La question désormais c’est : « pourquoi pas vous ? » Et si vous lanciez votre propre réseau social. La tâche peut sembler abyssale. Pourtant à l’heure où on rejette de plus en plus les propositions actuelles, l’offre a de quoi séduire. On peut ainsi imaginer des réseaux respectueux des données ou bien liés à certaines tranches de la population très spécifiques. Un réseau social de niche qui ne représente pas forcément un défi aussi fou.

Le kit DIY du réseau social

C’est le concept qui est en effet proposé par le développeur Darius Kazemi avec « Run you rown social ». Il propose, avec des conseils, de vous aider à créer votre propre plateforme. Une idée qui s’appuie sur un pitch plutôt séduisant.

La principale raison de créer un petit réseau social est que vous pouvez créer un environnement précisément taillé pour les besoins de votre communauté, ce que les grandes firmes telles que Facebook ou Twitter ne pourront jamais faire.

L’idée de sortir des plateformes majeures pour lancer un réseau social maison permet avant tout d’avoir le contrôle, de maîtriser son évolution et ce qui s’y passe. Une perspective plutôt séduisante face aux dérives que peut connaître Facebook, entre fake news et faux comptes.

Seul véritable danger d’une plateforme de ce type, augmenter les bulles de filtres qui nous cantonnent avec des personnes ayant les mêmes opinions que nous.

Et si vous n’êtes pas convaincus du résultat après quelques heures de travail, on sait comment vous rassurer. Il suffira de regarder à quoi ressemblait Facebook il y a 15 ans. Cela n’a pas empêché Mark Zuckerberg de devenir milliardaire… Attention, c’est quand même beaucoup de travail.