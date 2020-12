Et si OnePlus proposait trois versions du OnePlus 9 ?

Cette année, OnePlus a apporté d’importants changements sur son offre. Désormais, en plus de ses porte-étendards, l’entreprise propose également des appareils abordables via la série OnePlus Nord. Et au second semestre, au lieu de sortir un OnePlus 8T et un OnePlus 8T Pro, l’entreprise n’a sorti qu’un seul modèle.

Et visiblement, d’autres changements sont à venir pour OnePlus en 2021. Tout d’abord, en ce qui concerne le calendrier, des rumeurs suggèrent que OnePlus pourrait avancer la date de lancement de sa prochaine génération de smartphones haut de gamme.

Alors que le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro ont été lancés au mois d’avril, les successeurs de ces modèles pourraient sortir dès le mois de février. Mais ce n’est, visiblement, pas tout.

Une troisième version en cours de développement ?

En effet, au lieu de sortir deux modèles, l’entreprise aurait l’intention d’en sortir trois. C’est ce qui est suggéré par une récente publication de Max J, une source de « fuites » qui est régulièrement relayée par les médias, dans une publication sur le site Voice.

« Tout le monde parle des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, mais il existe un troisième appareil dont personne n’a encore parlé. Le OnePlus 9E », a-t-il indiqué.

Historiquement, OnePlus s’est toujours focalisé sur quelques modèles. Mais désormais, celui-ci voudrait s’inspirer du modèle de Samsung, en essayant de proposer un produit dans toutes les fourchettes de prix.

Ainsi, pour ceux qui cherchent des smartphones pas chers, OnePlus propose le OnePlus Nord N10 et le OnePlus Nord N100. Pour ceux qui veulent un smartphone avec une bonne fiche technique, mais qui ne coûte pas plus de 500 euros, il y a le OnePlus Nord.

Et dans le segment haut de gamme, OnePlus pourrait positionner le OnePlus 9E comme un concurrent direct du Samsung Galaxy S20 SE. Ce dernier est un smartphone haut de gamme, mais il a un prix moins élevé que celui du Galaxy S20 (en contrepartie de petites concessions au niveau de la fiche technique).

Mais bien entendu, pour le moment, toutes ces informations sont encore non officielles. Et de ce fait, la prudence est toujours de mise.

Des images circulent déjà sur la toile

Il est à noter que si OnePlus n’a pas encore donné de détails concernant ses prochains smartphones, des rendus circulant sur la toile nous donnent déjà une idée du design que ces smartphones pourraient avoir.

Here's our first look at the OnePlus 9's design https://t.co/1xZ8pgOlNy pic.twitter.com/5sXd83kSPv — Android Police (@AndroidPolice) November 15, 2020

Et visiblement, si la façade du OnePlus 9 et de ses variantes devait ressembler à celle de la génération précédente, le module caméra sur le dos pourrait avoir un nouveau design, qui peut rappeler celui du Galaxy Note 20.

Sinon, en ce qui concerne la fiche technique, on s’attend à ce que le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro utilisent le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 875. Et les écrans de ces deux appareils devraient avoir un taux de rafraichissement de 120 Hz, ou même plus.