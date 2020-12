Xiaomi voudrait devenir le numéro 2 en expédiant 240 millions de smartphones en 2021

Alors que le marché des smartphones est impacté par la crise sanitaire et que Huawei subit des sanctions américaines, Xiaomi s’en sort plutôt bien cette année. L’entreprise vient d’ailleurs de publier ses résultats du troisième trimestre 2020, durant lequel ses expéditions ont augmenté de 45,3 %. Xiaomi a aussi vendu plus de smartphones qu’Apple durant le trimestre, durant lequel les iPhone 12 n’étaient pas encore sur le marché.

Et visiblement, le constructeur chinois a d’énormes ambitions pour 2021. D’après un article publié par le média asiatique Nikkei, l’objectif de Xiaomi est désormais de dépasser Apple et Huawei (sur les expéditions annuelles de smartphones).

Xiaomi passe à la vitesse supérieure ?

Pour dépasser ces deux rivaux, le constructeur aurait déjà discuté à ses fournisseurs en vue de produire plus de 240 millions d’appareils en 2021. Ce nombre dépassera de loin les expéditions que Xiaomi va réaliser cette année.

240 millions d’unités, cela serait comparable au nombre de smartphones que Huawei a expédiés en 2019. C’est aussi plus que ce qu’Apple expédie en moyenne, chaque année. Et pour financer ce passage à la vitesse supérieure, Xiaomi aurait levé près de 4 milliards de dollars.

Par ailleurs, en interne, Xiaomi se fixerait même un objectif encore plus ambitieux pour 2021 : expédier jusqu’à 300 millions de smartphones. Néanmoins, cet objectif ne serait pas réalisable, à cause des contraintes au niveau de la chaîne d’approvisionnement. En tout cas, il semblerait qu’après avoir réalisé de très bonnes ventes en 2020 et affiché une croissance malgré la pandémie, Xiaomi va tenter d’encore plus augmenter ses parts de marché en 2021.

Sinon, récemment, Xiaomi a également évoqué une augmentation de ses dépenses en R&D. « À ce jour, Xiaomi a mis en place une grande équipe d’ingénieurs composée de plus de 10000 ingénieurs talentueux. En 2021, le Groupe continuera à faire progresser les investissements et à recruter davantage d’ingénieurs pour renforcer ses capacités de R&D », a annoncé le constructeur lors de la présentation de ses résultats trimestriels.

Parmi les innovations que Xiaomi pourrait prochainement lancer, il y a un smartphone pliable, un smartphone avec un écran qui cache la caméra frontale, de nouvelles technologies de recharge rapide, ou encore une nouvelle caméra qui pourrait améliorer significativement la qualité des photos prises sur mobile.

Pendant ce temps, Huawei est en difficulté

Et alors que Xiaomi ambitionne d’expédier plus de smartphones, Huawei doit gérer les conséquences de nouvelles sanctions américaines qui ciblent sa chaîne d’approvisionnement. En effet, depuis cette année, les entreprises non américaines doivent aussi demander un permis pour faire du commerce avec Huawei, si celles-ci utilisent des technologies ou des équipements américains.

Récemment, Huawei a annoncé la vente de sa marque Honor, spécialisée dans les smartphones milieu de gamme, à un groupe d’investisseurs chinois. Huawei espère que grâce à cette vente, Honor pourra se libérer des sanctions de Washington.

De son côté, Huawei, qui avait pour ambition de dépasser Samsung, va se focaliser sur les smartphones premium, comme le Mate 40 Pro ou le futur P50 Pro.