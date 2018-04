Etats-Unis : une fusillade au siège de YouTube

Une fusillade dans les locaux de YouTube à San Bruno.

Mardi après-midi, les forces de police sont intervenues au QG de YouTube à San Bruno (séparés des locaux de Google) après le signalement d’une fusillade. Les autorités évoquent plusieurs blessés. L’auteure présumée de la fusillade se serait, quant à elle, suicidée.

Sur Twitter, des employés de YouTube ont raconté les faits. Todd Sherman, product manager, raconte qu’il était en réunion lorsqu’il a entendu des gens courir. Il a également affirmé avoir vu du sang par terre.

I looked down and saw blood drips on the floor and stairs. Peaked around for threats and then we headed downstairs and out the front. — Todd Sherman (@tdd) April 3, 2018

Vadim Lavrusik, également employé chez YouTube, raconte quant à lui qu’après avoir été informé de la menace, il s’est barricadé dans une pièce avec des collègues, avant d’être évacué.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

De son côté, Google a informé qu’il continue de collaborer avec les autorités, et qu’il donnera plus d’informations lorsque celles-ci seront disponibles.

We continue to actively coordinate with local authorities and hospitals. Our Security team has been working closely with authorities to evacuate the buildings and ensure the safety of employees in the area. — Google Communications (@Google_Comms) April 3, 2018

Sur les chaînes américaines, on a pu voir des images du QG de YouTube quadrillé par les policiers ainsi que des personnes sortir du bâtiment à la file indienne et les mains en l’air.

We are seeing @YouTube employees being brought out with hands up! pic.twitter.com/ZlSMY9FIVm — Erin (@erinjeanc) April 3, 2018

SWAT team advancing into the building. A post shared by Graeme (@instagraemedm) on Apr 3, 2018 at 1:13pm PDT

Pour le moment, on ignore les motivations de l’auteur/auteure de cette fusillade. Mais ce drame survient alors qu’il encore quelques jours, YouTube décidait de prendre position dans le débat concernant les armes à feux aux Etats-Unis en interdisant certains types de vidéos.

Le Président Trump s’est déjà exprimé.