Une étude montre qu’Oumuamua pourrait être une sonde extraterrestre

Découvert en octobre 2017, Oumuamua a successivement été défini comme étant un astéroïde, puis une comète. Finalement, il a été classé comme faisant partie des objets interstellaires un mois plus tard, ce qui ne nous aide pas à déterminer ce qu’il est réellement. À ce jour, la seule confirmation scientifique est le fait qu’Oumuamua est le premier objet identifié à provenir de l’extérieur de notre système solaire, ce qui explique pourquoi il suscite tant d’intérêt.

Oumuamua, première preuve d’une vie extraterrestre ?

Après avoir tenté de déterminer s’il s’agissait d’une comète ou d’un astéroïde, une autre équipe de chercheurs issue du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics a réalisé une nouvelle étude. Selon celle-ci, Oumuamua pourrait être une sonde extraterrestre. Pour prouver leur théorie, les scientifiques évoquent l’étrange vitesse de l’objet, qui évolue sans suivre de trajectoire prédéfinie. C‘est d’ailleurs lorsque le corps céleste a accéléré soudainement que les chercheurs ont pensé qu’il s’agissait d’une comète, c’est-à-dire d’un astre produisant du gaz.

À l’origine de cette nouvelle étude, Shmuel Bialy et Abraham Loeb suggèrent qu’Oumuamua pourrait être, en théorie, une voile solaire. Cela signifie que le corps bénéficierait d’une propulsion avancée et serait la composante d’un vaisseau spatial appartenant à une vie extraterrestre. Pour réaliser cette étude, les deux scientifiques se sont basés sur la vitesse étrange de l’objet, mais également sa forme fine et allongée, qui est inhabituelle par rapport aux objets de notre système solaire.

Si cette étude est la première à se tourner vers cette hypothèse, la théorie de Shmuel Bialy et Abraham Loeb suggère tout de même qu’Oumuamua pourrait être le premier objet à nous prouver l’existence d’une vie extraterrestre.

Malgré tout, des chercheurs appartenant au projet Breakthrough Listen ont déjà écouté le bruit produit par l’objet interstellaire afin de trouver des informations supplémentaires. Néanmoins, aucun son n’a été produit par Oumuamua, ou du moins aucun son que les scientifiques n’ont pu entendre et analyser.

