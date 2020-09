Evernote annonce un nouveau design sur iOS (et ailleurs)

Cette semaine, Evernote a levé le voile sur le nouveau design de son application iOS. L’entreprise a précisé que les nouvelles versions sur Android, Windows et Mac seraient également disponibles « dans les prochaines semaines ».

Accompagnant ce nouveau design d’une courte vidéo de présentation, Evernote annonce l’arrivée d’une application plus simple d’utilisation. Les changements ont été effectués à plusieurs niveaux, tant du côté de l’interface utilisateur que de nouvelles fonctionnalités.

Evernote fait le plein de nouveautés

Les utilisateurs ont désormais la possibilité de profiter de l’ajout de contenus autres que le texte, que ce soit une image, un son ou une pièce jointe. La barre d’outils de mise en forme a aussi été remaniée pour mettre en avant les options les plus utilisées par l’utilisateur, il suffit d’une pression sur l’écran pour accéder aux autres. Le scanner de documents a été repensé pour reconnaître les documents, les post-its, les cartes de visites et autres supports.

Côté apparence, Evernote évoque la modification des polices, des couleurs ou encore de mises en surbrillance, ainsi que des tableaux et des titres sémantiques. Les listes de taches peuvent aussi bénéficier d’éléments supplémentaires, de mise en retrait ou d’un déplacement ailleurs en une seule pression.

Outre le fait de proposer une application iOS plus intuitive, Evernote a aussi travaillé sur la recherche. Il est possible d’ajouter des filtres pour trouver le contenu par étiquette, URL, pièce jointe, PDF et autres. Les suggestions en temps réel débarquent aussi sur l’app, ce qui devrait faire gagner un peu de temps aux utilisateurs, le tout en permettant d’enregistrer les recherches précédentes facilement.

Enfin, Evernote indique avoir retravaillé le code de l’app pour une nouvelle base qui se veut « plus stable et plus fiable » pour réduire « le risque d’erreurs et de blocages ». Cela a aussi pour objectif de permettre de résoudre les bugs et de dévoiler de nouvelles options plus rapidement.

Il y a quelques années, Evernote semblait sur le point de disparaitre, au point que des sources internes évoquaient une « spirale mortelle » dont la société avait du mal à sortir, trop concurrencée par des services qui ont gagné des parts de marché. Par la suite, le nouveau patron Ian Small s’était engagé à résoudre plusieurs problèmes propres au service et à l’entreprise. On peut supposer sans se tromper que la mise à jour de l’application s’inscrit dans cette démarche de bonnes résolutions.