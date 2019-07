Facebook aurait commandé des jeux Splinter Cell et Assassin’s Creed pour ses casques VR

Afin de doper les ventes de ses casques de réalité virtuelle Oculus, Facebook miserait désormais plus sur les jeux vidéo. Et d’après des sources du site The information qui est relayé par The Verge, le numéro un des réseaux sociaux aurait signé un accord avec Ubisoft afin d’avoir des versions en réalité virtuelle d’avoir des jeux Assassin’s Creed et Splinter Cell en exclusivité sur ses casques. Outre cela, The Information indique que Facebook serait également disposé à acheter des studios, toujours afin de doper ses casques de réalité virtuelle grâce aux contenus exclusifs.

Par ailleurs, comme le note The Verge, Ubisoft a déjà créé du contenu en réalité virtuelle pour les casques de Facebook, dont Eagle Flight et Star Trek: Bridge Crew.

Aussi, bien que pour le moment, les informations que nous partageons aujourd’hui ne sont pas encore officielles, cela ne serait pas vraiment une surprise si Ubisoft et Facebook collaborent à nouveau pour des contenus exclusifs pour Oculus.

Facebook va-t-il investir plus dans les jeux vidéo ?

La réalité virtuelle est un domaine très important pour Facebook, qui a déboursé 2 milliards de dollars afin de faire l’acquisition d’Oculus. L’entreprise aurait même été prête à faire l’acquisition de la plateforme de développement de jeux Unity, afin de mieux se positionner.

Actuellement, Facebook propose déjà plusieurs casques de réalité virtuelle, dont l’Oculus Rift et l’Oculus Quest. Ce dernier est particulièrement intéressant, dans la mesure où il est plus abordable que l’Oculus Rift, n’a pas besoin d’un ordinateur pour fonctionner, mais offre de bonnes performances.