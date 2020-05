Facebook dévoile Blender, son chatbot qui se rapproche de l’humain

Il n’est pas très courant de voir pareil enthousiasme dans des comptes rendus de recherche, mais cette fois les scientifiques du Facebook AI Research s’autorisent à le faire. Ces derniers reviennent en longueur sur les prouesses de leur chatbot dénommé Blender. Disponible en open source sur GitHub, ce dernier serait capable de gérer des conversations avec des utilisateurs humains de manière très réaliste. Il dépasserait même les dialogueurs créés par les concurrents de l’entreprise de Mark Zuckerberg.

Blender obtiendrait de biens meilleurs résultats que le chatbot de Google

« Il surpasse les autres en termes d’engagement et paraît plus humain, selon les évaluateurs. C’est la première fois qu’un chatbot apprend à combiner plusieurs compétences conversationnelles – y compris la capacité d’assumer une personnalité, de discuter de presque tous les sujets et de faire preuve d’empathie. – dans des flux de conversation naturels à 14 tours », précisent les chercheurs.

Pour améliorer la capacité de conversation de Blender, Facebook dit avoir formé son système sur 9,4 milliards de paramètres individuels, soit 3,6 fois plus que le plus grand existant. Le chatbot fait même mieux que Meena,l’agent conversationnel de Google, qui semblait être le plus performant à ce jour.

« 67% des évaluateurs ont déclaré que notre modèle semble plus humain, et 75% ont déclaré qu’ils préféreraient avoir une longue conversation avec Blender qu’avec Meena », indiquent les scientifiques pour enfoncer le clou.

Pour Facebook, Blender pourrait avoir un grand intérêt sur des applications tels que Messenger, WhatsApp, et même sur Portal, son enceinte connectée. Le géant du web tient toutefois à modérer les attentes du public. Les chatbots sont en effet encore très loin d’arriver au même niveau d’intelligence que les humains. Ils font des erreurs, se contredisent et inventent parfois des connaissances qui s’avèrent inexactes.

Il reste donc encore du travail pour améliorer Blender mais le fait qu’il soit disponible en open source pourrait, pourquoi pas, inspirer d’autres organisations et faire avancer la recherche dans ce domaine.