Facebook espère un lancement de Diem (ex-Libra) en 2021

David Marcus, le responsable des services financiers chez Facebook, espère que Dium (ex-Libra) et son portefeuille Novi (ex-Calibra) pourront enfin être lancés en 2021. Pour rappel, ce projet de réseau de paiement basé sur la blockchain a été annoncé en 2019.

Le réseau est géré par un consortium d’entreprises, basé en Suisse, dont Facebook est membre. En revanche, le portefeuille est un futur produit de Facebook qui permettra à ses utilisateurs de profiter de ce réseau de paiement.

Entre 2019 et aujourd’hui, beaucoup de choses ont changé. Tout d’abord, des entreprises qui avaient adhéré à la vision de Facebook ont décidé de sortir de l’association Libra. Et pour rassurer les régulateurs, le projet est maintenant de développer des monnaies numériques adossées au dollar, l’euro, etc.

Récemment, le nom du projet, Libra, a été remplacé par Diem. Et l’association a également indiqué qu’elle souhaitait marquer son indépendance organisationnelle. Avant cela, Facebook avait remplacé le nom de son portefeuille, Calibra, par Novi.

Par ailleurs, il semblerait qu’on se rapproche maintenant d’un lancement. « Nous nous engageons à le faire de manière à promouvoir l’inclusion financière – en élargissant l’accès à ceux qui en ont le plus besoin et en protégeant simultanément l’intégrité du système financier en dissuadant et en détectant les comportements illicites. Nous sommes ravis de présenter Diem – un nouveau nom qui marque la maturité et l’indépendance croissantes du projet », a récemment indiqué l’association Diem dans un communiqué. Après avoir changé de nom et nommé de nouveaux responsable, celle-ci se concentre sur la partie technologique et opérationelle.

Un lancement en janvier 2021 ?

Pour que le lancement de Diem et de Novi soit possible, le réseau de paiement doit obtenir le feu vert des régulateurs. Et à ce sujet, David Marcus demande aux régulateurs d’accorder le bénéfice du doute. Pour argumenter, il rappelle également qu’au lieu de lancer le projet Libra (puis Diem) tout seul, il a préféré créer un consortium regroupant plusieurs entreprises pour le réseau de paiement soit plus ouvert que s’il s’agissait d’un produit Facebook.

Pour le moment, on n’a aucune date précise pour le lancement de Diem et de Novi. Cependant, d’après une rumeur, l’association Diem voudrait lancer son réseau de paiement dès janvier, à condition d’obtenir le feu vert des différents régulateurs, en particulier les autorités suisses.

C’est en tout cas ce qu’indiquait un article publié il y a deux semaines par le Financial Time. Ce dernier indique également que dans un premier temps, l’association Diem ne lancerait qu’une seule pièce numérique adossée au dollar américain.