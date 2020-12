Le projet Libra change de nom avant le lancement

Le projet de monnaie numérique annoncée par Facebook en 2019 va-t-il enfin voir le jour ? Si pour le moment, aucune date n’est officiellement évoquée, une rumeur a récemment indiqué que l’association qui gère ce projet cible un lancement au mois de janvier, à condition que celle-ci obtienne toutes les autorisations nécessaires.

En tout cas, l’association Libra vient de changer de nom, devenant la Diem Association, et semble se rapprocher du lancement du projet. D’après un communiqué de presse, l’association Libra annonce un changement de nom ainsi que le recrutement de nouveaux directeurs afin de renforcer son « indépendance organisationnelle ».

Un changement de nom avant même le lancement

En effet, il est à noter que bien que Facebook fasse partie des membres fondateurs de cette association, celle-ci est une organisation indépendante qui inclut plus d’une trentaine d’autres entreprises. La nouvelle identité de l’association pourrait donc être un moyen pour le projet de marquer cette indépendance vis-à-vis de Facebook, ce qui pourrait réduire la réticence des régulateurs et des gouvernements.

Par ailleurs, le projet a aussi été modifié par rapport à la vision initiale. Diem n’est pas présenté un concurrent des monnaies traditionnelles, mais plutôt comme un réseau de paiement qui sera complémentaire avec celles-ci.

« Le projet Diem fournira une plate-forme simple pour que l’innovation fintech prospère et permette aux consommateurs et aux entreprises de mener des transactions instantanées, peu coûteuses et hautement sécurisées », a déclaré Stuart Levey, PDG de Diem Association.

« Nous nous engageons à le faire de manière à promouvoir l’inclusion financière – en élargissant l’accès à ceux qui en ont le plus besoin et en protégeant simultanément l’intégrité du système financier en dissuadant et en détectant les comportements illicites. Nous sommes ravis de présenter Diem – un nouveau nom qui marque la maturité et l’indépendance croissantes du projet », ajoute-t-il.

Une tentative de marquer la séparation entre Facebook et le projet avait déjà faite il y a quelques mois. En même temps que l’annonce du projet Libra en 2019, Facebook a aussi annoncé Calibra, un portefeuille virtuel qui permettra de faire des transactions en utilisant cette monnaie numérique. Mais cette année, le réseau social a décidé de changer le nom de son produit, qui est devenu « Novi ».

Diem se prépare au lancement

En tout cas, maintenant que l’association Diem a complété son équipe, celle-ci indique qu’elle priorise la préparation du lancement sur le plan technologique et opérationnel. Mais ce lancement ne pourra se faire que si l’association obtient les feux verts des régulateurs, en particulier celui de l’autorité suisse des marchés financiers, étant donné que le siège de l’association se trouve en Suisse.

D’après un article du Financial Times, qui cite des sources proches du dossier, Diem devrait débuter avec une version simplifiée de son réseau de paiement, en sortant d’abord une pièce unique qui sera adossée au dollar.