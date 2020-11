Vers un lancement du projet Libra au mois de janvier ?

En 2019, Facebook a créé la surprise en annonçant le projet Libra, une monnaie numérique basée sur la blockchain qui doit faciliter les paiements, notamment internationaux. Dans ce projet, le numéro un des réseaux sociaux s’est associé à d’autres entreprises pour former l’association Libra, basée en Suisse, qui assure la gouvernance.

Après son annonce, Libra a été très critiquée par de nombreux gouvernements. Et à un moment, on pensait même que le projet pourrait être abandonné.

Cependant, l’association Libra existe toujours et celle-ci pourrait même lancer son projet au mois de janvier 2021. C’est en tout cas ce qu’indique un article publié par le Financial Times, qui cite des sources proches du dossier.

Ce lancement en janvier pourrait se faire si l’association obtient le feu vert des autorités suisses. Et, toujours d’après le FT, l’association devrait commencer avec une version relativement modeste par rapport au projet initial. Plus précisément, il s’agirait d’une « pièce » numérique qui sera adossée à un dollar américain.

Il est à noter que pour rassurer les régulateurs, l’association Libra a déjà revu ses plans. En substance, il est maintenant question de lancer plusieurs monnaies virtuelles adossées à différentes devises, puis de lancer un composite basé sur ces monnaies. Et Libra se considère comme un « réseau de paiement. »

Au mois de mai, Calibra est devenu Novi

Facebook ne gouverne pas seul le projet Libra, mais en associations avec plusieurs dizaines d’entreprises. L’intérêt du réseau social est qu’une fois ce réseau de paiement lancé, il pourra utiliser celui-ci pour faciliter les transactions sur ses différentes applications.

Le jour de l’annonce du projet Libra, Facebook a également présenté Calibra, un portefeuille numérique qui permettra de faire des paiements en utilisant ce réseau. Mais au mois de mai, le réseau social a décidé d’abandonner ce nom et d’appeler le futur portefeuille « Novi ».

Pourquoi ? Facebook n’est pas très clair à ce sujet. Néanmoins, il est possible que l’idée fût d’utiliser un nom qui reflète bien le fait que le réseau Libra n’est pas une filiale de Facebook, mais qu’il est gouverné par une association dont Facebook est l’un des membres fondateurs. En tout cas, si la marque a changé, le projet est le même.

Dans un billet de blog, David Marcus, le patron de Novi, explique : « Avec Novi, envoyer de l’argent sera aussi simple que d’envoyer un message. Vous pourrez utiliser Novi en tant qu’application autonome, ainsi que dans Messenger et WhatsApp. Il n’y aura aucuns frais cachés pour ajouter, envoyer, recevoir ou retirer de l’argent et vos transferts arriveront instantanément. Tous les clients Novi seront vérifiés à l’aide d’une pièce d’identité émise par le gouvernement et des protections contre la fraude seront intégrées dans l’application. Et, chaque fois que vous en avez besoin, vous aurez accès 24h / 24 et 7j / 7 à notre assistance par chat et à notre service client. »