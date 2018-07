Facebook et Instagram testent des boutons « Ne pas déranger »

Facebook et Instagram pourraient bientôt proposer des fonctionnalités qui permettent de ne pas recevoir de notifications pendant un certain temps.

Facebook et Instagram pourraient prochainement proposer un bouton « Do not disturb » ou « Ne pas déranger » sur leurs applications mobiles.

Comme l’a rapporté notre confrère Engadget, ces nouvelles fonctionnalités ont été repérées par Matt Navara et WhatsApp Beta. Grâce à ces boutons, les utilisateurs peuvent définir un temps durant lequel ils ne reçoivent pas de notifications de la part de ces réseaux sociaux. Actuellement, il s’agirait encore de tests.

It appears as an option in a few places on Facebook pic.twitter.com/15eY1fuB1g — Matt Navarra (@MattNavarra) July 1, 2018

Instagram will soon have a 'Do Not Disturb' option for push notifications Image: @WABetaInfo pic.twitter.com/6ii8vkWKxl — Matt Navarra (@MattNavarra) June 28, 2018

Ces boutons « Do not disturb » apparaissent alors que Google et Apple ont récemment présenté de nouvelles fonctionnalités qui aident les utilisateurs à lutter contre leurs addictions à la technologie et aux applications. Sur Android, ces fonctionnalités arriveront avec Android P, et sur iOS, elles arriveront sur iOS 12. Android P et iOS 12 seront disponibles avant la fin de l’année.

Sinon, on notera qu’Instagram a déjà confirmé qu’il travaille sur des fonctionnalités au sein de l’appli qui permettent d’avoir des statistiques d’usage. « Nous construisons des outils qui aideront la communauté IG à en savoir plus sur le temps qu’ils passent sur Instagram – tout moment devrait être positif et intentionnel », expliquait le CEO Kevin Systrom, dans un tweet.

Ce mois de juin, Facebook a également confirmé qu’il teste une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de savoir combien de temps ils passent sur l’appli. « Nous travaillons constamment sur de nouvelles façons de nous assurer que le temps passé sur Facebook est bien passé », indiquait un porte-parole.