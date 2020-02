Le mode sombre sur Facebook, d’abord sur la version Lite ?

Certains l’attendent depuis plus d’un an, mais les différentes expérimentations actuelles n’ont toujours pas donné suite à une officialisation. Le mode sombre sur Facebook pourrait pourtant être imminent. Depuis le début du mois de février, de plus en plus d’utilisateurs ont commencé à voir apparaître le fameux Dark Mode sur Facebook. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas sur l’application principale que la nouveauté semble se déployer.

Le mode sombre sur Facebook Lite ?

Selon nos confrères d’Android Police, les utilisateurs de Facebook Lite sont de plus en plus nombreux à voir apparaître le mode sombre sur leur application mobile. Les premiers cas ont été enregistrés en janvier, et le recensement s’est accéléré en ce mois de février.

Facebook Lite est une version allégée de l’application du réseau social. En ne retenant que les fonctionnalités essentielles, elle permet de prendre beaucoup moins de place de stockage du smartphone, tout comme dépenser moins de données mobiles.

Le choix de Facebook à introduire son profil d’affichage sombre sur Facebook Lite pourrait sembler surprenant. On pourrait comprendre ce choix par le besoin de tester sa nouveauté sur une application moins lourde, où les risques de bug sont moins présents.

À en voir les premières captures d’écran du dark mode de Facebook, il semblerait que le réseau social ait fait le choix de proposer un arrière-plan gris foncé plutôt que totalement noir. C’est un choix que certains ont déjà fait, tels que Google.

Forcément, certains utilisateurs de smartphones avec un écran LED seront un peu déçus : avec cette technologie d’écran, le noir du mode sombre désactive complètement les pixels, ce qui permet d’économiser de la batterie.

De multiples phases d’expérimentation

Le groupe Facebook a déjà déployé le dark mode sur Instagram et Messenger. Prochainement, c’est la messagerie WhatsApp qui en sera équipée, alors que de premiers utilisateurs bêta ont pu recevoir la mise à jour.

Du côté de Facebook, l’officialisation du travail sur le mode sombre remonte à août 2019. Il y a bientôt un an, l’application mobile Android était testée. En octobre suivant, ce fut au tour de la version web à se faire développer et tester auprès d’un groupe d’utilisateurs.

On peut imaginer que la version sombre de Facebook sur ordinateur arrivera au même moment que l’introduction sur smartphone, tant les expérimentations se poursuivent et s’accélèrent. Selon nos confrères de 91Mobiles, un nombre d’utilisateurs conséquent en Inde ont pu découvrir le dark mode de Facebook par le biais de leur navigateur.