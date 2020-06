Facebook pourrait présenter des lunettes VR ultra discrètes

En 2014, Facebook a officialisé le rachat d’Oculus VR pour 2 milliards de dollars. Depuis, le GAFA ne cesse de travailler dans cette direction et prévoit depuis des années de sortir son propre casque de réalité virtuelle. Les équipes du Facebook Reality Labs oeuvrent en permanence pour rendre cette technologie plus accessible, et moins encombrante, afin qu’elle puisse véritablement trouver son public.

Dans les films de science-fiction, il n’est pas rare d’apercevoir des casques VR aussi simples qu’une paire de lunettes, toutefois, en 2020 la réalité ne ressemble pas à cela. Cependant, Facebook Reality Labs semblerait avoir fait de gros progrès et tiendrait un prototype intéressant, aussi discret que des lunettes classiques. Grâce à la technologie holographique couplée à des lasers, les chercheurs sont parvenus à diminuer le poids et l’encombrement de l’ensemble du casque.

Il est important de préciser qu’il ne s’agit pour le moment que d’un prototype bien loin de la commercialisation, néanmoins c’est une avancée considérable dans la recherche et cela pourrait être d’une importance cruciale pour les prochaines années. D’autres progrès sont attendus, notamment en ce qui concerne la santé des utilisateurs. En effet, il ya quelques semaines, Danny Bittman, un développeur spécialisé dans la réalité virtuelle a été obligé de consulter un médecin. Ce dernier a déclaré sur Twitter :

Just had my 1st eye doctor visit in 3 years. Now I’m very worried about my future VR use. I have a new eye convergence problem that acts like dyslexia. The doc, a headset owner, is convinced my VR use caused this. He said “these are glasses we usually prescribe to 40 year olds”.

