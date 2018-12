Facebook récolte maintenant vos données sans vous demander la permission

Tiens donc. On dirait qu’un énième scandale touche de nouveau Facebook, le réseau social le plus utilisé dans le monde, mais aussi le plus critiqué à cause de ses multiples failles de sécurité. Cette fois-ci, des données récoltées par une vingtaine d’applications très populaires seraient transmises à la plateforme sans nécessiter le consentement des utilisateurs.

Selon la firme dirigée par Mark Zuckerberg, ceux qui sont à blâmer sont plutôt les développeurs des services tiers. Ils auraient en effet la main sur le contenu qu’ils collectent. Malgré tout, la prochaine fonctionnalité Clear History pourrait être une solution adéquate au problème, cette fois-ci à mettre en place par les usagers.

Quelles applications sont concernées ?

Si vous vous demandez si vous êtes exposé à cette violation de votre vie privée, il y a de grandes chances que ce soit le cas. En effet, parmi les applications concernées, on compte par exemple TripAdvisor, Skyscanner, MyFitnessPal ou Kayak : des outils dont certains profitent quotidiennement.

Si le premier affiche ouvertement sa lutte contre les faux commentaires, il semble que son combat soit très inégal face à celui destiné à protéger l’intimité de ses utilisateurs. Et c’est plus qu’inquiétant, surtout quand on s’intéresse aux informations qui sont communiquées à Facebook, comme l’identifiant du smartphone Android par exemple.

Quid du RGPD ?

Pour une fois, il est possible que Facebook ne s’en tire pas aussi facilement qu’avec un interrogatoire de son CEO. En effet, depuis que le règlement général sur la protection des données (RGPD) a été adopté en Europe, le cadre légal est bien plus sérieux qu’auparavant.

Ainsi, le fait d’enregistrer des renseignements à caractère personnel sans l’accord de leur propriétaire, ainsi que celui de tenter de l’identifier par ce moyen, est aujourd’hui répréhensible par la loi, même en France. Combien de personnes vont encore se désinscrire de Facebook ? Je commence aussi sérieusement à y songer.

