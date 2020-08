Facebook redoute la sortie d’iOS 14, qui aura un impact sur ses revenus

Au mois de juin, lors de sa conférence WWDC, Apple a dévoilé les nouveautés d’iOS 14. Cette nouvelle mouture du système d’exploitation inclut de nombreuses améliorations de l’interface. Mais celle-ci apporte également des améliorations en matière de protection de la vie privée. Et parmi ces améliorations, il y a une fonctionnalité qui rendra le traçage des utilisateurs par les apps (pour cibler les publicités) plus compliqué.

« Avec iOS 14, iPadOS 14 et tvOS 14, vous devrez recevoir l’autorisation de l’utilisateur via le framework AppTrackingTransparency pour les suivre ou accéder à l’identifiant publicitaire de leur appareil. Le suivi fait référence à l’acte de lier les données d’utilisateur ou d’appareil collectées à partir de votre application avec les données d’utilisateur ou d’appareil collectées à partir d’applications, de sites Web ou de propriétés hors ligne d’autres entreprises à des fins de publicité ciblée ou de mesure de la publicité », peut-on lire dans les explications sur le site pour les développeurs Apple.

Par exemple, sans cette permission accordée explicitement par l’utilisateur, une application ne pourra plus afficher des publicités ciblées en tenant compte des activités de cet utilisateur sur d’autres applications ou sites web. Cette nouvelle préoccupe Facebook, qui fait partie des principaux acteurs de la publicité en ligne. Début aout, le numéro un des réseaux sociaux avait déjà fait part de ses préoccupations. Et cette semaine, après avoir mieux analysé la situation, Facebook donne plus d’informations sur l’impact que ce changement sur iOS 14 pourrait avoir.

Peu d’impact sur les applications de Facebook, mais un impact plus important pour les applications tierces qui utilisent Audience Network

L’entreprise estime que ce changement pourrait avoir peu d’impact sur les publicités affichées sur ses applications. D’ailleurs, Facebook ne compte pas utiliser les identifiants publicitaires sur ses propres applications sur la nouvelle version du système d’exploitation. En revanche, la mise à jour vers iOS 14 pourrait avoir un impact plus important sur Audience Network. Pour rappel, il s’agit d’un réseau publicitaire proposé par Facebook qui permet aux développeurs d’applications ou de sites tiers de gagner de l’argent grâce à des bannières publicitaires.

Dans un billet de blog, Facebook explique que « Comme tous les réseaux publicitaires sur iOS 14, la capacité des annonceurs à cibler et à mesurer avec précision leurs campagnes sur Audience Network sera affectée et, par conséquent, les éditeurs doivent s’attendre à ce que leur capacité à monétiser efficacement sur Audience Network diminue. »

L’entreprise pense même que malgré ses efforts pour mitiger les impacts de cette mise à jour, iOS 14 pourrait rendre Audience Network inefficace. Et cela pourrait amener Facebook à ne plus proposer cette offre pour les éditeurs applications sur iOS.

Cette fonctionnalité d’iOS 14 pourrait rendre les relations entre Facebook et Apple encore plus compliquées. Récemment, le numéro un des réseaux sociaux a ouvertement critiqué la « taxe » de 30 % prélevée par Apple, qui est également à l’origine du conflit qui oppose la firme de Cupertino au développeur de Fortnite.