Facebook souhaiterait obtenir les données bancaires de ses utilisateurs

Cela ne concerne pas encore la France vraisemblablement, en revanche aux États-Unis plusieurs sources concordent. Facebook se rapprocherait de grandes banques américaines dans le but de nouer des partenariats, en vue d’un accès aux données de leurs clients.

Une source proche du dossier a contacté l’AFP en ce début de semaine afin de faire remonter certaines informations, montrant que l’appétit du numéro 1 des réseaux sociaux concernant les données personnelles se dirige désormais vers le secteur bancaire.

Dans les coulisses, Facebook tiendrait depuis plusieurs mois des discussions ou des négociations avec divers géants bancaires pour disposer d’un accès aux données bancaires de leurs clients. L’objectif final serait de proposer de nouveaux services bancaires sur sa messagerie Messenger.

Facebook aurait sollicité plusieurs banques

La source explique que les banques JPMorgan Chase, Citi (Citigroup) et Wells Fargo ont été approchées et que pour certaines les discussions ne sont pas closes. De son côté, la JPMorgan Chase a immédiatement refusé une quelconque collaboration.

Patricia Wexler, une porte-parole de JPMorgan Chase, a été on ne peut plus claire et a déclaré au Wall Street Journal : «Nous ne partageons pas les données des transactions effectuées par nos clients (…) et avons par conséquent rejeté certaines propositions», a-t-elle dit au quotidien.

Facebook est naturellement intervenu, d’autant que le contexte est particulièrement sensible, l’affaire Cambridge Analytica est encore dans tous les esprits.

«Nous n’utilisons pas ces informations à des fins publicitaires»

Le réseau social a expliqué : «Comme plusieurs entreprises internet avec des activités commerciales, nous nous associons à des banques et des émetteurs de cartes bancaires pour offrir des services comme le chat (une messagerie instantanée) avec les clients et la gestion de compte».

Ajoutant : «Les comptes courants liés aux pages Facebook permettent à leurs propriétaires de recevoir en temps réel des actualisations sur Messenger et peuvent ainsi garder les traces sur les données de leurs transactions, comme des reçus de caisse, les dates de livraisons et le solde de leurs comptes courants».

«Nous n’utilisons pas ces informations à des fins publicitaires», a-t-elle encore fait valoir.

