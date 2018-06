Facebook teste un abonnement mensuel pour monétiser les groupes

Facebook pense enfin à la monétisation des groupes, via des abonnements mensuels.

Facebook continue de miser sur les groupes. Après avoir lancé des outils pour le contrôle et la modération pour les administrateurs, le réseau social commence à tester un moyen de gagner de l’argent : un abonnement mensuel pour être membre d’un groupe.

Facebook pense enfin à la monétisation des groupes

« Nous savons que les administrateurs investissent leur temps et leur énergie pour maintenir leurs groupes, et certains nous ont dit qu’ils aimeraient des outils pour les aider à continuer d’investir dans leur communauté et d’offrir plus à leurs membres », explique Alex Deve, Product Director des groupes Facebook, dans un billet.

D’ailleurs, il existe déjà des groupes Facebook privés avec accès payants sur le réseau social. Mais à défaut de fonctionnalité native, les administrateurs collectent les paiements par le biais d’outils tiers.

Le numéro un des réseaux sociaux indique également que ce test fait partie de la même initiative qu’il a récemment lancée afin d’aider les créateurs à engager avec leurs communautés et à gagner de l’argent grâce à la diffusion sur Facebook.

Pour le moment en accès limité

Comme il s’agit d’un test, seuls quelques administrateurs de groupes ont pour le moment accès à cette fonctionnalité de monétisation. L’administrateur de Declutter My Home, un groupe Facebook dédié au rangement, fait partie des testeurs.

« Le groupe est rapidement devenu une communauté active pour aider des dizaines de milliers de personnes à travers le monde à réduire l’encombrement chez eux. Avec son nouveau groupe sur abonnement, Organize My Home, les membres seront en mesure de travailler ensemble sur des projets de petite taille et auront accès à des checklists, des tutoriels, des vidéos en direct et bien d’autres choses utiles pour l’organisation », explique Facebook.

Sarah Mueller, qui gère le groupe, indique quant à elle que le nouveau groupe Facebook payant permettra « d’offrir à cette nouvelle communauté des moyens plus interactifs d’avoir une maison organisée comme des mini-projets, des défis de groupe, des formations et des questions et réponses en direct », tout en gardant l’autre groupe gratuit.