Facebook Viewpoints : l’app qui permet de gagner de l’argent en fournissant des données

Pour améliorer ses services, Facebook a besoin de plus d’informations qu’il n’en collecte déjà sur ses utilisateurs. C’est pour cela que l’entreprise a proposé VPN Onavo ainsi que VPN Facebook Research, avant de mettre fin à ces services, suite à de nombreuses polémiques.

Aujourd’hui, le numéro un des réseaux sociaux change d’approche et propose de payer des utilisateurs, en contrepartie d’informations qui contribuent aux améliorations de ses plateformes.

Facebook veut acheter les données de ses utilisateurs

Au mois de juin, Facebook avait lancé une nouvelle application Android baptisée Study qui rémunère les utilisateurs en contrepartie d’un suivi de la façon dont ils utilisent les applications (pas seulement celles de Facebook) sur leurs appareils.

Et cette semaine, Facebook lance une nouvelle application baptisée Viewpoints. D’après les explications du numéro un des réseaux sociaux, il s’agit d’une app « d’études de marché qui récompense les personnes qui participent à des enquêtes, à des tâches et à des recherches. » Les informations collectées ne permettent pas seulement d’améliorer Facebook, mais aussi Intagram, WhatsApp, Portal et Oculus.

Lorsqu’un utilisateur installe l’app, puis crée un compte sur celle-ci, il est invité à rejoindre un programme. « Avant chaque programme, nous vous expliquerons quelles informations seront collectées, comment elles seront utilisées et combien de points vous recevrez pour terminer le programme. Nous vous ferons savoir le nombre de points dont vous avez besoin pour recevoir un paiement et chaque fois que vous atteignez ce nombre de points, vous recevrez un paiement envoyé directement sur votre compte PayPal », explique le numéro un des réseaux sociaux.

Le premier programme proposé sur cette nouvelle application, Well-Being Survey, une étude concernant le bien-être des utilisateurs des services de Facebook.

En ce qui concerne la vie privée, Facebook assure qu’il indiquera toujours aux utilisateurs comment les informations fournies seront utilisées. Et celles-ci ne seront pas « vendues » à des entreprises tierces.

Actuellement, Viewpoint est disponible aux États-Unis, pour les personnes âgées de plus de 18 qui ont un compte Facebook. Mais l’entreprise compte proposer cette nouvelle application dans d’autres pays.